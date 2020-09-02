Екатеринбургская полиция не станет штрафовать мэра за нарушение масочного режима
Политика
Фото: Евгений Куйвашев в Instagram
Полиция Екатеринбурга отказалась заводить административное дело на главу города Александра Высокинского, который в мае этого года сфотографировался вместе с депутатами думы без защитной маски, в то время, как на хождение без масок действовали строгие запреты.
Ответ управления МВД по Екатеринбургу опубликовал на своей странице в Facebook свердловский общественный деятель Дмитрий Калинин.
В ответе говорится, что полицейские провели проверку по факту неиспользования Высокинским защитной маски, однако дело не стали заводить из-за истечения срока давности:
«По результатам проверки принято решение об отказе в возбуждении дела… ввиду истечения сроков давности привлечения к административной ответственности».
В июне «Вечерние ведомости» направляли официальные запросы в региональное министерство общественной безопасности, губернатору Свердловской области, в региональный Роспотребнадзор, а также самому мэру по поводу нескольких инцидентов публичного неношения маски градоначальником. Лишь в Роспотребнадзоре подтвердили, что Высокинский использовал средство защиты неправильно.
Ответ управления МВД по Екатеринбургу опубликовал на своей странице в Facebook свердловский общественный деятель Дмитрий Калинин.
В ответе говорится, что полицейские провели проверку по факту неиспользования Высокинским защитной маски, однако дело не стали заводить из-за истечения срока давности:
«По результатам проверки принято решение об отказе в возбуждении дела… ввиду истечения сроков давности привлечения к административной ответственности».
В июне «Вечерние ведомости» направляли официальные запросы в региональное министерство общественной безопасности, губернатору Свердловской области, в региональный Роспотребнадзор, а также самому мэру по поводу нескольких инцидентов публичного неношения маски градоначальником. Лишь в Роспотребнадзоре подтвердили, что Высокинский использовал средство защиты неправильно.
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