Общество
22:11 | 4.06.2020
Фото: скриншот видео Е1
Губернатор и ведомства Свердловской области ответили за «голый нос» Высокинского
Выясняем, можно ли мэру Екатеринбурга публично нарушать карантинные требования
Напомним, речь идет о прогулке главы города с журналисткой портала Е1. На видеозаписи интервью видно, что нос Высокинского с довольно частой периодичностью высвобождается из объятий защитной маски, а руки, в свою очередь, на протяжении всего ролика выходят из-под контроля мэра: то они тянутся к лицу, чтобы помочь маске найти свое место на лице Высокинского, то ищут другие руки для рукопожатия. Такое своевольное поведение конечностей градоначальника заставило отвечать различные ведомства Свердловской области и Екатеринбурга. Несмотря на то что прошло достаточно времени с момента прогулки Александра Высокинского с Оксаной Маклаковой, ответы на запросы пришли только сейчас (и то не все).
Мы направили запросы губернатору Свердловской области, в региональный Роспотребнадзор, а также самому Высокинскому с просьбой прокомментировать ситуацию. Еще один запрос был направлен в министерство общественной безопасности Свердловской области. Но обо всем по порядку.
На запрос губернатору прокомментировать действия господина Высокинского ответила директор департамента информационной политики Свердловской области Юлия Прыткова. Она сослалась на пост главы региона Евгения Куйвашева в его Instagram от 27 мая: «Увидел фотографию с закладки капсулы времени в Екатеринбурге. Н-да… интересный способ ношения масок: кто-то держит в руках, у кого-то она висит на ухе. Один вопрос: чего мы хотим от людей, если сами не соблюдаем социальную дистанцию и масочный режим?».
Комментарий департамента информационной политики Свердловской области понятен, лаконичен и четок: губернатор и правда заявил о своем недовольстве чиновниками на странице в Instagram. Даже если этот ответ не относится напрямую к той ситуации с Высокинским, он остается актуальным. Напомним, губернатор высказался после появления фотографии с мероприятия в Академическом районе – мэр и депутаты закладывали капсулу времени, а после сфотографировались без масок.
Еще один запрос мы направили самому виновнику «торжества» Александру Высокинскому с просьбой прокомментировать происходящее на видео. Вопрос мы задавали мэру, а ответ нам дал начальник департамента информполитики Екатеринбурга Алексей Редин, который породил больше вопросов, чем ответов. Такое отношение Александра Геннадьевича не совсем понятно, ведь обычно он лично дает интервью различным изданиям и отвечает на поставленные вопросы. Остается только гадать – имеется ли у мэра список нежелательных СМИ, с которым работать приходится господину Редину.
«…маска сбивалась с лица Главы Екатеринбурга, поэтому возникала вынужденная необходимость поправлять ее, чтобы закрыть верхние дыхательные пути. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, маски эффективны только в сочетании с другими мерами профилактики (частое мытье рук, дезинфекция предметов). Все эти меры были в обязательном порядке выполнены до интервью и после него». Возникают естественные на такой ответ вопросы: кто контролировал соблюдение «мер в обязательном порядке» мэром? Или это такая форма речи? Если маски эффективны только в сочетании с другими методами профилактики, не означает ли это, что использование исключительно маски – неэффективно? А применяет ли екатеринбургский градоначальник эти самые другие меры? Но тогда и «вынужденное поправление» маски должно было сделать ее эффективность еще ниже, почему господин Высокинский просто не поменял средство индивидуальной защиты в ходе интервью? И последний, но не по важности: что не так с лицом главы Екатеринбурга, что стандартная защитная маска, используемая гражданами всех стран мира, постоянно слетала с носа мэра?
В продолжение ответного письма следует, что рукопожатия – неотъемлемый элемент делового общения и атрибут уважения к собеседнику. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора об избегании рукопожатий в виду контактного способа передачи коронавируса как основного, возникает вопрос – Александр Высокинский ставит формальности выше общественного здоровья или он просто забыл о существовании одноразовых перчаток, которые помогли бы ему выразить «уважение к собеседнику» без вреда для здоровья?
Отдельно отметим, что начальник департамента информполитики Екатеринбурга поблагодарил нас за трепетное отношение к здоровью горожан и Главы Екатеринбурга. Теперь можно спать спокойно.
На запрос в Роспотребнадзор veved.ru пришло два ответа. Из первого следует, что запрос издания перенаправлен начальнику УМВД России по Екатеринбургу, полковнику полиции Игорю Озерову. Причем тут начальник УМВД нам непонятно, если только таким образом надзорное ведомство не намекнуло на привлечение мэра к административной ответственности. Во втором Роспотребнадзор подчеркнул неправильность использования средства индивидуальной защиты главой Екатеринбурга. В письме были обозначены пункты, опубликованные на сайте Роспотребнадзора: крайне важно правильно носить маску, необходимо избегать касаний поверхностей маски при ее снятии, при касании нужно тщательно вымыть руки…маска уместна, если вы находитесь в месте массового скопления людей…, медики напоминают, что эта мера сама по себе не обеспечивает полной защиты от заболевания, нужно соблюдать дистанцию, часто мыть руки и избегать излишних поездок в общественном транспорте и помещения многолюдных мест…
Ещё один запрос с просьбой прокомментировать ситуацию и поведение мэра Екатеринбурга был направлен в министерство общественной безопасности Свердловской области на имя главы ведомства Александра Кудрявцева. К сожалению, мнения господина Кудрявцева мы не услышали - ответа на запрос не получили. Впрочем, это и не удивительно - сам министр общественной безопасности региона к маскам и указам губернатора относится ровно так же как и мэр Екатеринбурга. Напомним, министр был замечен без средства индивидуальной защиты во время репетиции Парада Победы 5 мая.
Нам остается только напомнить господину Кудрявцеву, что законодательство в России едино - ответ из МОБа в указанные законом о СМИ сроки мы не получили, хотя и прождали чуть дольше, чем это положено. Хотя что он мог нам ответить, если сам посещает общественные места без индивидуальных средств защиты?
Тут бы ответить самому градоначальнику: «Я а-то че? Вон, другие вон че, а я ниче». И он был бы прав. Сколько рекомендаций Роспотребнадзор давал, сколько нарядов полиции выведено на улицы Екатеринбурга, сколько граждан оштрафовано за нарушение санитарных норм, сколько внимания на ситуации акцентировал губернатор Куйвашев и призывал – соблюдайте требования, коронавирус – очень заразное заболевание, сколько МЧС наприсылали СМС-сообщений, а Александру Высокинскому все ни по чем. У него, наверное, своя реальность, в которой и маски неудобные, и руки стерильные, и рукопожатие, видимо, важнее здоровья горожан. А напомним, что используя «деловое рукопожатие» во время интервью, судя по видео, Высокинский руки антисептиком не обрабатывал, и при самом ужасном стечении обстоятельств мог передать вирус или микробы от рук одного горожанина другому (а руки он пожимал на видео не одному человеку), не это ли потенциальная угроза здоровью екатеринбуржцев, созданная самим мэром? И что говорить о нежелании обычных жителей Свердловской области соблюдать масочный режим, если сам мэр столицы региона не выполняет требования? Будет ли глава Екатеринбурга привлечен к ответственности за правонарушение?
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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