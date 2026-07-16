Каждый второй житель УрФО назвал доход главной причиной для подработки

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Дополнительный заработок считают главным результатом подработки 52% жителей Уральского федерального округа. Ещё четверть опрошенных заявили, что временная занятость помогла им получить практический опыт по специальности. Об этом говорится в исследовании «Авито Рекламы» и «Авито Подработки».В опросе приняли участие более 10 тысяч совершеннолетних жителей России. Сейчас в штате компаний и предприятий работают 71% респондентов. Среди них 64% уже подрабатывали по своей специальности или планируют это делать: 25% совмещают основную работу с подработкой сейчас, 23% делали это раньше, а 16% намерены начать в будущем.Помимо дополнительного дохода, жители УрФО назвали среди результатов подработки получение практического опыта по специальности — такой ответ выбрали 25% респондентов. Только 3% участников исследования не заметили от подработки существенного эффекта.Комфортный дополнительный доход от подработки респонденты в среднем оценили в 47,4 тысячи рублей в месяц. Почти половина опрошенных — 49% — хотели бы зарабатывать таким образом от 20 до 40 тысяч рублей. Доход от 40 до 60 тысяч рублей устроил бы 30%, от 60 до 80 тысяч рублей — 10%.«Подработка на старте карьеры воспринимается не только как источник дохода, но и как возможность получить профессиональный опыт и развить навыки. Молодые специалисты чаще видят в ней способ войти в профессию: среди россиян 18–24 лет 30% называют подработку полноценным началом карьеры. Для более старших возрастных групп важнее накопление практических компетенций: среди респондентов 55–64 лет 23% — повышение уверенности в своих навыках. Так, со временем подработка воспринимается меньше как точка входа в профессию и больше как инструмент профессионального укрепления», — рассказал старший директор сервиса временной занятости «Авито Подработка» Дмитрий Королёв.Рекламные предложения в той или иной степени влияют на выбор подработки у 68% жителей УрФО, которые уже имеют такой опыт или планируют его получить. Для 15% реклама является одним из основных факторов при принятии решения, 25% обращают на неё внимание, но ориентируются и на другие условия вакансии. Ещё 28% учитывают рекламные предложения время от времени.Чаще всего подходящую рекламу подработки респонденты замечают на сайтах объявлений и маркетплейсах — этот канал назвал 31% опрошенных.«На старте карьеры люди, как правило, рассматривают сразу несколько вариантов занятости и активно сравнивают предложения. В такой ситуации реклама становится одним из инструментов навигации: она помогает быстрее узнать о доступных возможностях, оценить условия подработки и выбрать наиболее подходящий вариант. Для работодателей это означает, что важно не только размещать вакансии, но и выстраивать понятную коммуникацию, которая помогает соискателям принять решение», — отметил директор «Авито Рекламы» и стратегических партнёрств Яков Пейсахзон. Мероприятие для возрастной категории 18+