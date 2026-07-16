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Каждый второй житель УрФО назвал доход главной причиной для подработки

20.35 Суббота, 18 июля 2026
Фото: Вечерние ведомости
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Дополнительный заработок считают главным результатом подработки 52% жителей Уральского федерального округа. Ещё четверть опрошенных заявили, что временная занятость помогла им получить практический опыт по специальности. Об этом говорится в исследовании «Авито Рекламы» и «Авито Подработки».

В опросе приняли участие более 10 тысяч совершеннолетних жителей России. Сейчас в штате компаний и предприятий работают 71% респондентов. Среди них 64% уже подрабатывали по своей специальности или планируют это делать: 25% совмещают основную работу с подработкой сейчас, 23% делали это раньше, а 16% намерены начать в будущем.

Помимо дополнительного дохода, жители УрФО назвали среди результатов подработки получение практического опыта по специальности — такой ответ выбрали 25% респондентов. Только 3% участников исследования не заметили от подработки существенного эффекта.

Комфортный дополнительный доход от подработки респонденты в среднем оценили в 47,4 тысячи рублей в месяц. Почти половина опрошенных — 49% — хотели бы зарабатывать таким образом от 20 до 40 тысяч рублей. Доход от 40 до 60 тысяч рублей устроил бы 30%, от 60 до 80 тысяч рублей — 10%.

«Подработка на старте карьеры воспринимается не только как источник дохода, но и как возможность получить профессиональный опыт и развить навыки. Молодые специалисты чаще видят в ней способ войти в профессию: среди россиян 18–24 лет 30% называют подработку полноценным началом карьеры. Для более старших возрастных групп важнее накопление практических компетенций: среди респондентов 55–64 лет 23% — повышение уверенности в своих навыках. Так, со временем подработка воспринимается меньше как точка входа в профессию и больше как инструмент профессионального укрепления», — рассказал старший директор сервиса временной занятости «Авито Подработка» Дмитрий Королёв.

Рекламные предложения в той или иной степени влияют на выбор подработки у 68% жителей УрФО, которые уже имеют такой опыт или планируют его получить. Для 15% реклама является одним из основных факторов при принятии решения, 25% обращают на неё внимание, но ориентируются и на другие условия вакансии. Ещё 28% учитывают рекламные предложения время от времени.

Чаще всего подходящую рекламу подработки респонденты замечают на сайтах объявлений и маркетплейсах — этот канал назвал 31% опрошенных.

«На старте карьеры люди, как правило, рассматривают сразу несколько вариантов занятости и активно сравнивают предложения. В такой ситуации реклама становится одним из инструментов навигации: она помогает быстрее узнать о доступных возможностях, оценить условия подработки и выбрать наиболее подходящий вариант. Для работодателей это означает, что важно не только размещать вакансии, но и выстраивать понятную коммуникацию, которая помогает соискателям принять решение», — отметил директор «Авито Рекламы» и стратегических партнёрств Яков Пейсахзон.

Мероприятие для возрастной категории 18+

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Алина Иванова © Вечерние ведомости
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17:38 В Арамиле без холодной воды остались около 3 тысяч человек
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15:12 «Альтернативные пути объезда отсутствуют»: в Североуральском районе ограничили движение из-за затопления
14:59 В Верхней Салде запретили использовать воду из-под крана из-за превышения аммиака
14:29 В Екатеринбурге на улице Вайнера планируют убрать визуальный шум с фасадов зданий
13:59 Синоптики предупреждают о сильных ливнях и подъеме воды в Свердловской области
12:05 В Екатеринбурге убрали с дорог более 150 деревьев, упавших после сильного ветра
11:40 На улице Машинистов в Екатеринбурге запретят остановку автомобилей
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20:18 Нижнетагильцу удалось отстоять свою комнату в суде
19:34 «Скворец» и «Зарянка» полетят по рельсам в разные концы России
19:05 В выходные сразу два фестиваля пройдут в Парке Маяковского
18:54 В Кировграде открыли Центр культурного развития и общежитие колледжа
18:31 Свердловским железнодорожникам вернули деньги и отменили незаконные отстранения
18:09 Разрешение КГБ не удовлетворило мэрию Екатеринбурга, чтобы допускать «Минскметропроект» к участию в конкурсе на проектирование метро
17:35 Дождливая погода сохранится в выходные в Свердловской области
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