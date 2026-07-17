Возрастное ограничение 18+

Антоха МС бесплатно выступит на «Лете с МТС» в Екатеринбурге

18.58 Понедельник, 20 июля 2026
Фото: Вечерние ведомости
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В центре Екатеринбурга открылась площадка «Лето с МТС». Она будет работать у Театра драмы на Октябрьской площади ежедневно с 20 июля по 2 августа. Главным событием программы станет бесплатный концерт Антохи МС.

Музыкант выступит 30 июля в 20:00. Для посещения концерта потребуется предварительная регистрация на сайте проекта.

Площадка работает с 12:00 до 22:00. Посетителям предлагают сыграть в баскетбол, панна-футбол, настольный теннис, шахматы и морской бой, а также проверить скорость реакции в игре с падающими палочками. За выполнение заданий можно получить фирменный мерч. Все активности бесплатные.

В течение двух недель на Октябрьской площади пройдут открытые тренировки по растяжке, зумбе и другим видам спорта. Специальная подготовка для участия не требуется.

В программу также вошёл футбольный фристайл. Спортсмены проведут показательное выступление, мастер-класс по трюкам с мячом и турнир по панне — игре один на один, в которой участники должны обыграть соперника и провести мяч между его ног.

Вечера электронной музыки состоятся 21, 24 и 25 июля, а также 1 августа. Каждый раз за пультом будет выступать новый диджей. Вход свободный.

Командные квизы запланированы на 25 и 31 июля. Для участия в тренировках, турнирах и интеллектуальных играх необходимо заранее зарегистрироваться на сайте mts-leto.ru.

«На две недели Октябрьская площадь станет пространством, где каждый сможет выбрать свой формат летнего отдыха: начать день с тренировки, сыграть с друзьями в квиз или футбол, а вечером послушать музыку. В программе запланировано множество видов досуга на любой вкус, поэтому сюда можно возвращаться снова и снова. В этом году „Лето с МТС“ пройдёт в трёх городах, и Екатеринбург первым принимает проект. Мы хотим дать жителям ещё одну возможность ярко, интересно и с пользой провести летние дни в своём городе»,

— рассказал директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.


После Екатеринбурга площадка «Лето с МТС» будет работать в Набережных Челнах с 8 по 22 августа, а затем — в Уфе с 28 августа по 9 сентября.

Мероприятие для возрастной категории 18+

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Алина Иванова © Вечерние ведомости
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18:58 Антоха МС бесплатно выступит на «Лете с МТС» в Екатеринбурге
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18:03 В Заречном полицейские охотились за наркодельцами, а задержали курьеров мошенников
17:28 Пермский подросток проехал на сцепке вагона более 400 километров и оказался в Екатеринбурге
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16:00 В посёлке Большой Исток 17-летний подросток на «ИЖе» попал в ДТП
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13:31 Паслер сообщил об отставке главы Первоуральска Игоря Кабца
13:19 Из-за шумных подростков в екатеринбургском дворе возбудили уголовное дело
12:24 Люди меньше доверяют брендам, скрывающим использование ИИ в рекламе
11:42 После гибели трёх человек в свердловском селе Курки возбудили уголовное дело
11:08 Прокуратура проверяет краснотурьинское предприятие в связи с гибелью работника
11:01 Граффити с изображением Николая Коляды спонтанно появилось в Екатеринбурге
10:31 Присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу об убийстве в 2003 году в Екатеринбурге
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09:42 Только 8% уральских компаний оказались готовы к аутичным сотрудникам
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