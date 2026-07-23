Две гигантские свалки под Краснотурьинском должны исчезнуть до декабря

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Краснотурьинском городском суде сегодня разрешили затянувшуюся историю с мусором, который годами портил вид в районе Медного Рудника. Ещё летом 2025 года там нашли две огромные помойки — строительный хлам, старая мебель, покрышки, битое стекло и горы пластика лежали прямо на землях населённых пунктов.Как оказалось, данные участки оказались ничьими и даже не имели кадастровых номеров. Виновников скопления мусора так и не нашли. Всё это создавало трудности в определении того, на кого можно взвалить обязательства по устранению свалок.Представитель городской администрации в суде не отпирался, подтвердив, что свалки существуют. Он тут же уточнил, что одну из них даже начали устранять, выделив на это средства по областной программе: 90 процентов дал регион, а оставшиеся 10 — местный бюджет. А вот со второй свалкой вышла незадача — её в региональные планы почему-то не включили, и финансировать было нечем.Судья оказался строг, но справедлив: он обязал администрацию Краснотурьинска разобрать обе свалки до 1 декабря 2026 года. По второй решено разделить расходы между всеми тремя бюджетами: местным, областным и федеральным.Правда, решение пока не вступило в законную силу, так что у администрации города есть шанс его обжаловать. Мероприятие для возрастной категории 18+