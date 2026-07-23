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Режевской майнер заплатит миллионы за хитрость с электричеством

19.17 Пятница, 24 июля 2026
Фото: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
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В Реже сегодня, 24 июля, поставили точку в громкой истории о криптоферме, которая чуть не разорила железную дорогу. Виновник — местный предприниматель — теперь виновником признан официально и получил приговор суда.

Режевский городской суд разобрался, как бизнесмен арендовал площади у Трансэнерго (это филиал РЖД) и запихнул туда почти восемьдесят мощных ASIC-майнеров. Оборудование жрало энергию аж на 279 кВт, и для охлаждения хитрецу даже пришлось сооружать целую промышленную вентиляцию. Но платить за майнинг криптовалюты мужчина не хотел, поэтому встроил в счётчики дистанционное приспособление, которым управлял прямо со смартфона. Система позволяла сильно занижать показатели, не снижая при этом обороты криптофермы. В итоге такой деятельности железнодорожники недосчитались более 8,5 миллионов рублей, а иск они подали на 5,5 миллиона.

Судья Режевского городского суда признал предприимчивого горожанина виновным по статье за причинение имущественного ущерба путём обмана в особо крупном размере. Сам подсудимый отпираться не стал: вину он признал, раскаялся и всячески помогал следствию, за что получил поблажку. Приговор звучит так: полтора года лишения свободы, но условно, с испытательным сроком ровно на столько же — на полтора года. С имущественным иском тоже разобрались: предпринимателю придётся возместить РЖД почти 4,8 миллиона рублей, при этом 800 тысяч он уже успел выплатить ранее.

Но этим дело не ограничилось — всю майнинг-ферму, включая сетевое оборудование, счётчики и даже злополучный смартфон, конфисковали в пользу государства. Хитрое устройство, которое управляло учётом, тоже забрали у предпринимателя как вещдок.

Приговор пока не вступил в законную силу, так что у защитников ещё есть время подумать над апелляцией.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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16:51 Мальчика с тяжёлым перитонитом спасли в Свердловской области
16:29 В Екатеринбурге на неделю закроют движение по Гражданской
16:06 Плохая погода не смогла помешать ремонту мостов в Свердловской области
15:36 Марина Федункив помогла маникюрной студии и кулинарии в кадровом проекте Авито Работы
15:34 Рыбаки чуть не погибли от взрыва газа на берегу Бисертского пруда
14:44 Пентагон назвал УрФУ имени Ельцина угрозой нацбезопасности США
14:38 Прокуратура проводит проверку в связи с гибелью резчика минералов в Реже
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14:09 Треть жителей Урала используют товары для улучшения сна
13:37 Облсуд отменил оправдательный приговор екатеринбурженке, обвиняемой в заказе убийства сожителя
12:46 Пешеход погиб под колёсами мотоцикла на Крауля в Екатеринбурге
12:00 Из-за жары на Урале грузовикам запретили ездить по трассам
11:46 Организатора фиджитал-турнира в Верхней Пышме оштрафовали за неуведомление полиции
11:25 Пассажиру не разрешили провезти в Кольцово 11 блоков китайских сигарет
10:46 В Берёзовском будут судить уроженку Магадана за хищение более 10 млн рублей
10:04 Под Бисертью произошло смертельное ДТП с мотоциклистом
09:45 Из-за паводка в Верхней Сысерти закрыли детский лагерь
22:15 На ЕКАДе потеряли сбитую собаку
21:58 Жительница Каменска-Уральского наказана судом за лихачество
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