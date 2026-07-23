Режевской майнер заплатит миллионы за хитрость с электричеством

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Реже сегодня, 24 июля, поставили точку в громкой истории о криптоферме, которая чуть не разорила железную дорогу. Виновник — местный предприниматель — теперь виновником признан официально и получил приговор суда.Режевский городской суд разобрался, как бизнесмен арендовал площади у Трансэнерго (это филиал РЖД) и запихнул туда почти восемьдесят мощных ASIC-майнеров. Оборудование жрало энергию аж на 279 кВт, и для охлаждения хитрецу даже пришлось сооружать целую промышленную вентиляцию. Но платить за майнинг криптовалюты мужчина не хотел, поэтому встроил в счётчики дистанционное приспособление, которым управлял прямо со смартфона. Система позволяла сильно занижать показатели, не снижая при этом обороты криптофермы. В итоге такой деятельности железнодорожники недосчитались более 8,5 миллионов рублей, а иск они подали на 5,5 миллиона.Судья Режевского городского суда признал предприимчивого горожанина виновным по статье за причинение имущественного ущерба путём обмана в особо крупном размере. Сам подсудимый отпираться не стал: вину он признал, раскаялся и всячески помогал следствию, за что получил поблажку. Приговор звучит так: полтора года лишения свободы, но условно, с испытательным сроком ровно на столько же — на полтора года. С имущественным иском тоже разобрались: предпринимателю придётся возместить РЖД почти 4,8 миллиона рублей, при этом 800 тысяч он уже успел выплатить ранее.Но этим дело не ограничилось — всю майнинг-ферму, включая сетевое оборудование, счётчики и даже злополучный смартфон, конфисковали в пользу государства. Хитрое устройство, которое управляло учётом, тоже забрали у предпринимателя как вещдок.Приговор пока не вступил в законную силу, так что у защитников ещё есть время подумать над апелляцией. Мероприятие для возрастной категории 18+