«Каменный город» появился в Доме генерала Качки в Екатеринбурге

«Всё началось с камня! С ним связано много особенностей нашего культурного кода. В нашем городе не так часто реализуются масштабные и значимые проекты, в подготовке которых принимают участие сразу несколько культурных институций. И каждый такой проект — это всегда большое событие. Сегодняшний день не исключение»,



— сказал Илья Марков.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Сегодня, 24 июля, в Екатеринбурге дали старт большому празднику камня — в Доме генерала Качки распахнула двери выставка «Каменный город». Эта экспозиция стала центральным событием фестиваля «Грани», который — напомним — в этом году посвящён сразу двум знаковым датам: 300-летию камнерезного дела на Урале.Открытие выставки «Каменный город» собрало немало важного чиновничьего люда. Первыми посетителями её стали министр культуры Свердловской области Илья Марков и замдиректора департамента культуры администрации Екатеринбурга Любовь Бондаренко.На открытии выставки выступили и другие почётные персоны: директор Екатеринбургского музея ИЗО Никита Корытин, директор «Минерал-шоу» Игорь Дубяго и глава Музея истории камнерезного искусства Юлия Ильина. Каждый из них говорил о том, как важно сохранять и показывать наследие уральских умельцев. А директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарёв напомнил собравшимся, что даже звёзды на кремлёвских башнях — это рук дело уральских мастеров. Он искренне пригласил всех горожан прийти на фестиваль, чтобы не только полюбоваться, но и прочувствовать гордость за земляков.Впереди — ещё много интересных событий в рамках фестиваля «Грани». Он продлится весь уикенд по очень плотному расписанию, куда включены не только выставки, но и интересные лекции о камнерезном искусстве. Мероприятие для возрастной категории 18+