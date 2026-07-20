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«Каменный город» появился в Доме генерала Качки в Екатеринбурге

18.49 Пятница, 24 июля 2026
Фото: Иван Нечаев/МИЕ
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Сегодня, 24 июля, в Екатеринбурге дали старт большому празднику камня — в Доме генерала Качки распахнула двери выставка «Каменный город». Эта экспозиция стала центральным событием фестиваля «Грани», который — напомним — в этом году посвящён сразу двум знаковым датам: 300-летию камнерезного дела на Урале.

Открытие выставки «Каменный город» собрало немало важного чиновничьего люда. Первыми посетителями её стали министр культуры Свердловской области Илья Марков и замдиректора департамента культуры администрации Екатеринбурга Любовь Бондаренко.

«Всё началось с камня! С ним связано много особенностей нашего культурного кода. В нашем городе не так часто реализуются масштабные и значимые проекты, в подготовке которых принимают участие сразу несколько культурных институций. И каждый такой проект — это всегда большое событие. Сегодняшний день не исключение»,

— сказал Илья Марков.


На открытии выставки выступили и другие почётные персоны: директор Екатеринбургского музея ИЗО Никита Корытин, директор «Минерал-шоу» Игорь Дубяго и глава Музея истории камнерезного искусства Юлия Ильина. Каждый из них говорил о том, как важно сохранять и показывать наследие уральских умельцев. А директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарёв напомнил собравшимся, что даже звёзды на кремлёвских башнях — это рук дело уральских мастеров. Он искренне пригласил всех горожан прийти на фестиваль, чтобы не только полюбоваться, но и прочувствовать гордость за земляков.

Впереди — ещё много интересных событий в рамках фестиваля «Грани». Он продлится весь уикенд по очень плотному расписанию, куда включены не только выставки, но и интересные лекции о камнерезном искусстве.

Мероприятие для возрастной категории 18+

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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16:06 Плохая погода не смогла помешать ремонту мостов в Свердловской области
15:36 Марина Федункив помогла маникюрной студии и кулинарии в кадровом проекте Авито Работы
15:34 Рыбаки чуть не погибли от взрыва газа на берегу Бисертского пруда
14:44 Пентагон назвал УрФУ имени Ельцина угрозой нацбезопасности США
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14:13 В Екатеринбурге на неделю изменится движение четырёх трамвайных маршрутов
14:09 Треть жителей Урала используют товары для улучшения сна
13:37 Облсуд отменил оправдательный приговор екатеринбурженке, обвиняемой в заказе убийства сожителя
12:46 Пешеход погиб под колёсами мотоцикла на Крауля в Екатеринбурге
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11:46 Организатора фиджитал-турнира в Верхней Пышме оштрафовали за неуведомление полиции
11:25 Пассажиру не разрешили провезти в Кольцово 11 блоков китайских сигарет
10:46 В Берёзовском будут судить уроженку Магадана за хищение более 10 млн рублей
10:04 Под Бисертью произошло смертельное ДТП с мотоциклистом
09:45 Из-за паводка в Верхней Сысерти закрыли детский лагерь
22:15 На ЕКАДе потеряли сбитую собаку
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