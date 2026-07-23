Возрастное ограничение 18+

Сбитая на ЕКАДе собака всё же нашлась

19.39 Пятница, 24 июля 2026
Фото: благотворительный фонд «ЗооЗащита» / zooekb.ru
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Сегодня утром у истории с пропавшей собакой наконец-то наступил счастливый финал. Таксист, которого искали всем Екатеринбургом, сам привёз Катюшу к волонтёрам.

Как выяснилось, пока неравнодушные люди, откликнувшиеся на просьбу благотворительного фонда «ЗооЗащита», прочёсывали кольцевую автодорогу и её окрестности, собаку держали на рынке, где подрабатывает взявшийся отвезти её зоозащитникам таксист. Возмутило волонтёров не только, но и то обстоятельство, что водитель побрезговал положить травмированное животное в салон своей драгоценной машины, и перевозил её в багажнике, как какой-то неодухотворённый предмет.

Но, главное, теперь собака, которую назвали Катюшей, находится под опекой заботливых людей и под ветеринарным наблюдением. В «звериной» клинике проводят необходимые обследования и готовят новую пациентку к операции. Общие расходы на лечение, включая саму операцию и пребывание в стационаре, уже рассчитали — понадобится около 100 тысяч рублей. В связи с эти фонд «ЗооЗащита» объявил сбор средств. «С миру по нитке» на лечение Катюши скинуться можно через официальный сайт фонда, где открыта специальная форма для сбора, или по qr-кодам, которые выложены там же. Помощью будет и распространение информации о нуждающемся в лечении и особом уходе животном.

Мероприятие для возрастной категории 18+

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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19:39 Сбитая на ЕКАДе собака всё же нашлась
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18:49 «Каменный город» появился в Доме генерала Качки в Екатеринбурге
18:39 На два месяца арестуют директора расчётного центра в Екатеринбурге
17:04 Аномальную жару до +38 °C прогнозируют в Свердловской области
16:51 Мальчика с тяжёлым перитонитом спасли в Свердловской области
16:29 В Екатеринбурге на неделю закроют движение по Гражданской
16:06 Плохая погода не смогла помешать ремонту мостов в Свердловской области
15:36 Марина Федункив помогла маникюрной студии и кулинарии в кадровом проекте Авито Работы
15:34 Рыбаки чуть не погибли от взрыва газа на берегу Бисертского пруда
14:44 Пентагон назвал УрФУ имени Ельцина угрозой нацбезопасности США
14:38 Прокуратура проводит проверку в связи с гибелью резчика минералов в Реже
14:13 В Екатеринбурге на неделю изменится движение четырёх трамвайных маршрутов
14:09 Треть жителей Урала используют товары для улучшения сна
13:37 Облсуд отменил оправдательный приговор екатеринбурженке, обвиняемой в заказе убийства сожителя
12:46 Пешеход погиб под колёсами мотоцикла на Крауля в Екатеринбурге
12:00 Из-за жары на Урале грузовикам запретили ездить по трассам
11:46 Организатора фиджитал-турнира в Верхней Пышме оштрафовали за неуведомление полиции
11:25 Пассажиру не разрешили провезти в Кольцово 11 блоков китайских сигарет
10:46 В Берёзовском будут судить уроженку Магадана за хищение более 10 млн рублей
10:04 Под Бисертью произошло смертельное ДТП с мотоциклистом
09:45 Из-за паводка в Верхней Сысерти закрыли детский лагерь
22:15 На ЕКАДе потеряли сбитую собаку
21:58 Жительница Каменска-Уральского наказана судом за лихачество
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