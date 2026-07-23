Возрастное ограничение 18+
Сбитая на ЕКАДе собака всё же нашлась
Фото: благотворительный фонд «ЗооЗащита» / zooekb.ru
Сегодня утром у истории с пропавшей собакой наконец-то наступил счастливый финал. Таксист, которого искали всем Екатеринбургом, сам привёз Катюшу к волонтёрам.
Как выяснилось, пока неравнодушные люди, откликнувшиеся на просьбу благотворительного фонда «ЗооЗащита», прочёсывали кольцевую автодорогу и её окрестности, собаку держали на рынке, где подрабатывает взявшийся отвезти её зоозащитникам таксист. Возмутило волонтёров не только, но и то обстоятельство, что водитель побрезговал положить травмированное животное в салон своей драгоценной машины, и перевозил её в багажнике, как какой-то неодухотворённый предмет.
Но, главное, теперь собака, которую назвали Катюшей, находится под опекой заботливых людей и под ветеринарным наблюдением. В «звериной» клинике проводят необходимые обследования и готовят новую пациентку к операции. Общие расходы на лечение, включая саму операцию и пребывание в стационаре, уже рассчитали — понадобится около 100 тысяч рублей. В связи с эти фонд «ЗооЗащита» объявил сбор средств. «С миру по нитке» на лечение Катюши скинуться можно через официальный сайт фонда, где открыта специальная форма для сбора, или по qr-кодам, которые выложены там же. Помощью будет и распространение информации о нуждающемся в лечении и особом уходе животном. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как выяснилось, пока неравнодушные люди, откликнувшиеся на просьбу благотворительного фонда «ЗооЗащита», прочёсывали кольцевую автодорогу и её окрестности, собаку держали на рынке, где подрабатывает взявшийся отвезти её зоозащитникам таксист. Возмутило волонтёров не только, но и то обстоятельство, что водитель побрезговал положить травмированное животное в салон своей драгоценной машины, и перевозил её в багажнике, как какой-то неодухотворённый предмет.
Но, главное, теперь собака, которую назвали Катюшей, находится под опекой заботливых людей и под ветеринарным наблюдением. В «звериной» клинике проводят необходимые обследования и готовят новую пациентку к операции. Общие расходы на лечение, включая саму операцию и пребывание в стационаре, уже рассчитали — понадобится около 100 тысяч рублей. В связи с эти фонд «ЗооЗащита» объявил сбор средств. «С миру по нитке» на лечение Катюши скинуться можно через официальный сайт фонда, где открыта специальная форма для сбора, или по qr-кодам, которые выложены там же. Помощью будет и распространение информации о нуждающемся в лечении и особом уходе животном. Мероприятие для возрастной категории 18+
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