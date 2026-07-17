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В Верхней Пышме в День металлурга сыграли 32 свадьбы

16.51 Суббота, 18 июля 2026
Фото: администрация Верхней Пышмы
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В Манином парке Верхней Пышмы прошёл фестиваль-конкурс «Совет да любовь!», приуроченный ко Дню города и Дню металлурга. Творческие команды предприятий и организаций представили 32 постановочные свадьбы, а четверо участников сделали настоящие предложения руки и сердца.

Фестиваль открыли глава городского округа Верхняя Пышма Иван Зернов, депутат Законодательного собрания Свердловской области Алексей Свалов, советник директора по персоналу и общим вопросам ОАО «УГМК» Алексей Смирнов и директор по персоналу и общим вопросам АО «Уралэлектромедь» Дмитрий Галенковский, сенатор Александр Высокинский.

«День города и День металлурга — это два праздника, которые неразрывно связаны в Верхней Пышме. Несмотря на то, что город активно развивается в различных сферах, металлургия всегда остаётся главным драйвером и локомотивом экономики», — отметил Иван Зернов.

По данным организаторов, за прошедший год в Верхней Пышме зарегистрировали браки две тысячи пар. Серебряную свадьбу отпраздновали 99 семей, золотую — 70. Ещё 840 пар выбрали для регистрации «красивые» даты. Во время фестиваля свидетельство о браке и подарки вручили молодожёнам Николаю и Алине.

Праздник продолжился флешмобом хореографических коллективов Дворца культуры «Металлург».

«Праздники — День металлурга и День города — объединяют нас, помогая по-особенному ощутить любовь к родному городу, к малой родине, где мы родились и живём, где растут наши дети, находится наш отчий дом и где мы трудимся. Именно поэтому настроение в эти дни такое радостное», — сказал директор по персоналу и общим вопросам АО «Уралэлектромедь» Дмитрий Галенковский.

Участниками конкурса стали 32 команды. Они выступили в пяти номинациях: профессиональная, волшебная, кинематографическая, оригинальная и национальная свадьбы.

В первой номинации команды показали свадьбы лётчиков, железнодорожников, кузнецов, работников сельского хозяйства и металлургов. В сказочной программе зрители увидели свадьбы Шрека и Фионы, Дюймовочки и эльфа, героев «Алисы в Стране чудес» и «Сказки о царе Салтане».

Ещё семь команд представили постановки по мотивам фильмов «Горько», «Пять невест», «12 стульев» и «Свадьба в Малиновке». В номинации оригинальных свадеб прошли спортивная, ковбойская, пиратская и ретро-свадьбы, а также торжество в стиле 1990-х годов.

Национальные свадебные традиции представили команды, подготовившие бурятскую, чукотскую, татарскую и мордовскую свадьбы.

Во время фестиваля Никита Пипченко, Кирилл Быков, Никита Козелов и Алексей Первин сделали предложения своим возлюбленным. Завершился конкурс общим танцем участников.

Для гостей в Манином парке также организовали детские игровые программы, выставки, мастер-классы и фотозону. На сцене выступили кавер-группы «Лимонад» и «Фонетика».

Мероприятие для возрастной категории 18+

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Алина Иванова © Вечерние ведомости
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18:09 Разрешение КГБ не удовлетворило мэрию Екатеринбурга, чтобы допускать «Минскметропроект» к участию в конкурсе на проектирование метро
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