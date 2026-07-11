Возрастное ограничение 18+
Ради Царских дней в уральской столице перекроют дороги
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге 16 и 17 июля пройдут Царские дни, ради которых в городе ограничат дорожное движение.
Как рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области, с 00.00 16 июля до 05.00 17 июля нельзя будет проехать по улице Царской, от Первомайской до Дзержинского.
Затем, после Божественной литургии, которая пройдёт с 23.30 16 июля до 02.30 17 июля на площади перед Храмом-Памятником на Крови, состоится Большой крестный ход до монастыря в урочище Ганина Яма.
В связи с этим 17 июля с 02.30 до 08.00 также закроют движение по:
– улице Толмачева (от Первомайской до проспекта Ленина);
– проспекту Ленина (от Карла Либкнехта до Репина);
– улице Татищева (от Репина до Токарей);
– улице Токарей (от Татищева до Кирова);
– улице Бебеля (от Кирова до Готвальда);
– нечетной стороне улицы Халтурина (от Готвальда до Технической);
– улице Технической (от Бебеля до Решетской);
– улице Решетской (от Технической до Леваневского);
– улице Леваневского (от Решетской до автодороги в Шувакиш);
– автодороге в посёлок Шувакиш (от Леваневского до Зелёной);
– Зелёной (от автодороги в Шувакиш до проезда Первого);
– по улице Пышминской (от Зелёной до Екатеринбургской кольцевой автодороги).
И с 05.00 до 10.00 перекроют участок ЕКАДа с 41-го по 57-й километр. Объехать этот участок можно будет по трассе Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов.
Как рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области, с 00.00 16 июля до 05.00 17 июля нельзя будет проехать по улице Царской, от Первомайской до Дзержинского.
Затем, после Божественной литургии, которая пройдёт с 23.30 16 июля до 02.30 17 июля на площади перед Храмом-Памятником на Крови, состоится Большой крестный ход до монастыря в урочище Ганина Яма.
В связи с этим 17 июля с 02.30 до 08.00 также закроют движение по:
– улице Толмачева (от Первомайской до проспекта Ленина);
– проспекту Ленина (от Карла Либкнехта до Репина);
– улице Татищева (от Репина до Токарей);
– улице Токарей (от Татищева до Кирова);
– улице Бебеля (от Кирова до Готвальда);
– нечетной стороне улицы Халтурина (от Готвальда до Технической);
– улице Технической (от Бебеля до Решетской);
– улице Решетской (от Технической до Леваневского);
– улице Леваневского (от Решетской до автодороги в Шувакиш);
– автодороге в посёлок Шувакиш (от Леваневского до Зелёной);
– Зелёной (от автодороги в Шувакиш до проезда Первого);
– по улице Пышминской (от Зелёной до Екатеринбургской кольцевой автодороги).
И с 05.00 до 10.00 перекроют участок ЕКАДа с 41-го по 57-й километр. Объехать этот участок можно будет по трассе Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов.
«Ограничения будут действовать до завершения мероприятий и сниматься поэтапно по мере прохождения колонны»,Мероприятие для возрастной категории 18+
– обещают в ГИБДД.
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