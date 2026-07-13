Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге убрали с дорог более 150 деревьев, упавших после сильного ветра
Фото: читатель Вечерних ведомостей
Коммунальные службы Екатеринбурга завершили расчистку улично-дорожной сети после непогоды, которая обрушилась на город 15 июля. За это время убрали более 150 деревьев, поваленных ветром в парках, скверах и вдоль дорог, сообщили в пресс-службе мэрии города.
После непогоды коммунальные службы расчистили дороги и тротуары от поваленных деревьев. Для ликвидации последствий стихии использовали 39 единиц спецтехники. Сейчас специалисты продолжают убирать деревья в парках, скверах и на дворовых территориях, а также очищают дождеприемные решетки и следят за участками, где после сильных дождей возможны подтопления.
По прогнозу синоптиков, дождливая погода в Екатеринбурге сохранится в выходные и в начале следующей недели.
Мероприятие для возрастной категории 18+
После непогоды коммунальные службы расчистили дороги и тротуары от поваленных деревьев. Для ликвидации последствий стихии использовали 39 единиц спецтехники. Сейчас специалисты продолжают убирать деревья в парках, скверах и на дворовых территориях, а также очищают дождеприемные решетки и следят за участками, где после сильных дождей возможны подтопления.
По прогнозу синоптиков, дождливая погода в Екатеринбурге сохранится в выходные и в начале следующей недели.
Мероприятие для возрастной категории 18+
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