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«Президент у нас в стране один». Губернатор Паслер объяснил ликвидацию поста президента футбольного «Урала»
Фото: Вечерние ведомости
В ходе брифинга по итогам международной выставки «Иннопром» губернатор Свердловской области прокомментировал тектонические перестановки в руководстве ФК «Урал» — отставку Григория Иванова с поста президента клуба.
Как выяснилось, должность президента, которую занимал Иванов, ликвидировали навсегда.
Напомним, Григория Иванова после отставки с поста президента назначили заместителем председателя совета директоров клуба. Директором клуба назначили Романа Орещука.
Паслер также прокомментировал попытки продать долю областных властей в АО «ФК "Урал"» — 50% акций предлагали за 12 миллионов рублей. Однако покупателям эта цена показалась непривлекательной. «Видимо, немножечко недооценили свои возможности те, кто планировал приобрести акции», — сказал губернатор
Таким образом, клуб пока останется в собственности области. На его содержание ежегодно приходится выделять из областного бюджета около миллиарда рублей. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как выяснилось, должность президента, которую занимал Иванов, ликвидировали навсегда.
«У нас президент в стране один, мне [название должности] директор больше нравится»,
— сказал губернатор.
Напомним, Григория Иванова после отставки с поста президента назначили заместителем председателя совета директоров клуба. Директором клуба назначили Романа Орещука.
Паслер также прокомментировал попытки продать долю областных властей в АО «ФК "Урал"» — 50% акций предлагали за 12 миллионов рублей. Однако покупателям эта цена показалась непривлекательной. «Видимо, немножечко недооценили свои возможности те, кто планировал приобрести акции», — сказал губернатор
Таким образом, клуб пока останется в собственности области. На его содержание ежегодно приходится выделять из областного бюджета около миллиарда рублей. Мероприятие для возрастной категории 18+
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