Свердловский областной суд оставил в силе приговор экс-начальнику РЭО ГИБДД Нижнего Тагила

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Свердловский областной суд поставил точку в деле бывшего высокопоставленного сотрудника ГИБДД. Бывший начальнике РЭО ГИБДД МО МВД России «Нижнетагильское» Андрей Торощин признан виновным в масштабной коррупционной схеме.Ещё в декабре прошлого года Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила вынес Торощину обвинительный приговор. Экс-чиновник был признан виновным сразу в 14 тяжких преступлениях, предусмотренных частью 3 статьи 290 УК РФ — получение взятки. По совокупности преступлений суд первой инстанции назначил ему наказание в виде 6 лет 6 месяцев колонии общего режима. Помимо лишения свободы, на осуждённого наложили штраф в размере 2 500 000 рублей. Кроме того, суд лишил Торощина права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов сроком на 4 года. Отдельным пунктом приговора стала конфискация суммы полученных взяток.Приговор был обжалован прокурором в апелляционном порядке. Сегодня Свердловский областной суд рассмотрел материалы дела и заслушал доводы апелляционного представления. По итогам рассмотрения судебная коллегия исправила описку, допущенную в резолютивной части приговора. Уточнённая сумма, подлежащая конфискации, составила 1 255 000 рублей. В остальной части приговор суда первой инстанции оставлен без изменения, а апелляционное представление прокурора удовлетворено не было.Напомним, судом первой инстанции было установлено, что с января 2022 года по май 2024 года Торощин использовал своё служебное положение для организации незаконной схемы. При помощи дополнительного терминала он запускал программу, имитирующую автоматизированную систему проведения теоретического экзамена. В ходе экзамена он самостоятельно отмечал правильные ответы в билетах курсантов, обеспечивая им успешную сдачу. Такую услугу он оказывал исключительно за денежное вознаграждение от заинтересованных кандидатов в водители. Всего за указанный период Торощин получил взятки от 14 человек на общую сумму 1,2 миллиона рублей. Мероприятие для возрастной категории 18+