Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге 7 июля пропала 17-летняя девушка
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге ищут 17-летнюю Мадину Зубайдову. С 7 июля 2026 года её местонахождение неизвестно. Ориентировку на подростка публикует поисковый отряд «ЛизаАлерт».
Девушка ростом 160 сантиметров, худощавого телосложения, с тёмно-русыми волосами и карими глазами. Одежда, в которой она была, не указана.
Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшей, просят звонить по телефону горячей линии «ЛизыАлерт» 8-800-700-54-52 или в экстренные службы по номеру 112.
Девушка ростом 160 сантиметров, худощавого телосложения, с тёмно-русыми волосами и карими глазами. Одежда, в которой она была, не указана.
Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшей, просят звонить по телефону горячей линии «ЛизыАлерт» 8-800-700-54-52 или в экстренные службы по номеру 112.
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт»Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию