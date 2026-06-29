Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге на ВИЗе собираются построить кампус медвуза
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на ВИЗе планируют построить новый кампус для Уральского государственного медицинского университета (УГМУ).
Эту информацию губернатор Свердловской области Денис Паслер озвучил на брифинге с журналистами по итогам выставки «Иннопром-2026». По его словам, деньги на строительство нового здания из федерального бюджета обещал выделить премьер-министр Михаил Мишустин.
Проектировать строительство нового кампуса могут начать уже в этом году. Предварительно работы оцениваются в 14 миллиардов рублей.
Интерфакс отмечает, что строительство кампуса на ВИЗе позволит студентам-медикам учиться в одном месте, поскольку сейчас корпуса УГМУ «разбросаны» по городу. Мероприятие для возрастной категории 18+
Эту информацию губернатор Свердловской области Денис Паслер озвучил на брифинге с журналистами по итогам выставки «Иннопром-2026». По его словам, деньги на строительство нового здания из федерального бюджета обещал выделить премьер-министр Михаил Мишустин.
Проектировать строительство нового кампуса могут начать уже в этом году. Предварительно работы оцениваются в 14 миллиардов рублей.
Интерфакс отмечает, что строительство кампуса на ВИЗе позволит студентам-медикам учиться в одном месте, поскольку сейчас корпуса УГМУ «разбросаны» по городу. Мероприятие для возрастной категории 18+
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