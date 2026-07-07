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Суд запретил «Трубной металлургической компании» строить полигон отходов под Первоуральском
Фото: Вечерние ведомости
Судья Первоуральского городского суда Александр Федорец сегодня удовлетворил иск местных жителей к крупному металлургическому холдингу «ТМК». Жители Первоуральского округа и Нижнесергинского района требовали запретить строительство полигона промышленных отходов в Дидинском лесу.
Соистцами были 20 человек, в том числе созданная местными жителями АНО «Защитим заповеди природы», в качестве третьего лица была привлечена администрация Первоуральска
Как рассказал юрист Иван Волков, представляющий интересы истцов, процесс длился с декабря 2025 года — за это время из-за реорганизации структур ТМК ответчик сменился с первоуральского АО «ПНТЗ» на головную структуру холдинга — ПАО «ТМК» из Москвы, а кроме того, ответчик за это время сократил желаемые размеры полигона с 310 до 138 гектаров. Волков объяснил, что гражданский иск подавался в рамках статьи 1065 ГК (предупреждение причинения вреда), и истцам удалось доказать недопустимый вред от полигона сейчас и в будущем.
В качестве доводов истцы приобщили сведения о выявленных водных объектах, лесной растительности и краснокнижных животных, привлекли по ходу процесса кадастрового инженера и учёных из УрО РАН.
Прокуратура, по словам Волкова, только на последнем заседании перешла на сторону истцов, а вот областное Минприроды заняло сторону ТМК, утверждая, что на участке по документам нет водных объектов и лесов.
Это не единственный процесс по поводу полигона промышленных отходов ТМК в районе Дидинского леса — ранее активисты пытались в рамках административного процесса признать незаконность слушаний по поводу полигона, и суд первой инстанции тоже встал на их сторону, однако Свердловский областной суд в апелляции и кассационный суд в Челябинске изменили решение не в пользу истцов. Мероприятие для возрастной категории 18+
Запретить ПАО «ТМК» деятельность по реализации проекта по строительству полигона промышленных отходов на территории муниципального округа Первоуральск на земельном участке с кадастровым номером 66:58:2803006:440, взыскать с ПАО «ТМК» госпошлину в размере 3000 рублей.
— огласил судья.
Соистцами были 20 человек, в том числе созданная местными жителями АНО «Защитим заповеди природы», в качестве третьего лица была привлечена администрация Первоуральска
Как рассказал юрист Иван Волков, представляющий интересы истцов, процесс длился с декабря 2025 года — за это время из-за реорганизации структур ТМК ответчик сменился с первоуральского АО «ПНТЗ» на головную структуру холдинга — ПАО «ТМК» из Москвы, а кроме того, ответчик за это время сократил желаемые размеры полигона с 310 до 138 гектаров. Волков объяснил, что гражданский иск подавался в рамках статьи 1065 ГК (предупреждение причинения вреда), и истцам удалось доказать недопустимый вред от полигона сейчас и в будущем.
В качестве доводов истцы приобщили сведения о выявленных водных объектах, лесной растительности и краснокнижных животных, привлекли по ходу процесса кадастрового инженера и учёных из УрО РАН.
Прокуратура, по словам Волкова, только на последнем заседании перешла на сторону истцов, а вот областное Минприроды заняло сторону ТМК, утверждая, что на участке по документам нет водных объектов и лесов.
Это не единственный процесс по поводу полигона промышленных отходов ТМК в районе Дидинского леса — ранее активисты пытались в рамках административного процесса признать незаконность слушаний по поводу полигона, и суд первой инстанции тоже встал на их сторону, однако Свердловский областной суд в апелляции и кассационный суд в Челябинске изменили решение не в пользу истцов. Мероприятие для возрастной категории 18+
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