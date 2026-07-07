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Суд запретил «Трубной металлургической компании» строить полигон отходов под Первоуральском

03.46 Среда, 8 июля 2026
Фото: Вечерние ведомости
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Судья Первоуральского городского суда Александр Федорец сегодня удовлетворил иск местных жителей к крупному металлургическому холдингу «ТМК». Жители Первоуральского округа и Нижнесергинского района требовали запретить строительство полигона промышленных отходов в Дидинском лесу.

Запретить ПАО «ТМК» деятельность по реализации проекта по строительству полигона промышленных отходов на территории муниципального округа Первоуральск на земельном участке с кадастровым номером 66:58:2803006:440, взыскать с ПАО «ТМК» госпошлину в размере 3000 рублей.

— огласил судья.


Соистцами были 20 человек, в том числе созданная местными жителями АНО «Защитим заповеди природы», в качестве третьего лица была привлечена администрация Первоуральска

Как рассказал
юрист Иван Волков, представляющий интересы истцов, процесс длился с декабря 2025 года — за это время из-за реорганизации структур ТМК ответчик сменился с первоуральского АО «ПНТЗ» на головную структуру холдинга — ПАО «ТМК» из Москвы, а кроме того, ответчик за это время сократил желаемые размеры полигона с 310 до 138 гектаров. Волков объяснил, что гражданский иск подавался в рамках статьи 1065 ГК (предупреждение причинения вреда), и истцам удалось доказать недопустимый вред от полигона сейчас и в будущем.

В качестве доводов истцы приобщили сведения о выявленных водных объектах, лесной растительности и краснокнижных животных, привлекли по ходу процесса кадастрового инженера и учёных из УрО РАН.

Прокуратура, по словам Волкова, только на последнем заседании перешла на сторону истцов, а вот областное Минприроды заняло сторону ТМК, утверждая, что на участке по документам нет водных объектов и лесов.

Это не единственный процесс по поводу полигона промышленных отходов ТМК в районе Дидинского леса — ранее активисты пытались в рамках административного процесса признать незаконность слушаний по поводу полигона, и суд первой инстанции тоже встал на их сторону, однако Свердловский областной суд в апелляции и кассационный суд в Челябинске изменили решение не в пользу истцов.

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Алина Иванова © Вечерние ведомости
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03:46 Суд запретил «Трубной металлургической компании» строить полигон отходов под Первоуральском
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20:36 МТС модернизирует связь на ЕКАД по соглашению с правительством Свердловской области
20:19 В екатеринбургский гипермаркет в поисках хозяина пришла рыжая потеряшка
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19:07 Два детсада, школу и пару скверов должны появиться на Шишимской горке
18:54 В Летнем парке Уралмаш бесплатно покажут кино
17:42 На ИННОПРОМЕ в Екатеринбурге открыли научно-техническое общество «Навигатор»
17:36 Под Первоуральском в смертельном ДТП столкнулись два грузовика
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16:04 Напавшего на женщину с ребёнком жителя Каменска-Уральского отправили в СИЗО
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15:23 В Берёзовском 17-летний подросток упал на мотоцикле
14:53 Свердловские спасатели предупреждают о непогоде 8 июля
14:39 Половина имеющихся на Бали аппаратов ИВЛ произведены в Екатеринбурге
14:25 В Академическом районе в Екатеринбурге бультерьер загрыз шпица
14:13 На Авито теперь можно дать доступ к профилю близким без передачи пароля
13:54 В Верхней Пышме пропал 15-летний юноша в фиолетовой кофте
13:26 Свердловская полиция сообщает об участившихся случаях использования мошенниками детей
13:20 Екатеринбургский Дворец творчества учащихся юридически переехал из усадьбы Расторгуевых — Харитоновых
13:17 Пять новых автобусов-гармошек прибыли в Екатеринбург
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