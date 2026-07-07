Суд запретил «Трубной металлургической компании» строить полигон отходов под Первоуральском

— огласил судья.

Запретить ПАО «ТМК» деятельность по реализации проекта по строительству полигона промышленных отходов на территории муниципального округа Первоуральск на земельном участке с кадастровым номером 66:58:2803006:440, взыскать с ПАО «ТМК» госпошлину в размере 3000 рублей.