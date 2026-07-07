В Свердловской области вырос спрос на новые автомобили

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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В первом полугодии 2026 года спрос на новые автомобили в Свердловской области вырос на 7,2% по сравнению с январём–июнем прошлого года. Об этом сообщили аналитики «Авито Авто».Средняя стоимость нового автомобиля в регионе составила 2,9 млн рублей. Самой популярной маркой стала LADA: на неё пришлось 32,5% общего интереса пользователей. Далее идут HAVAL — 8%, TENET — 6,5%, Geely — 6,3% и «Москвич» — 3,3%.В топ популярных моделей вошли LADA Granta со средней ценой 1,1 млн рублей, LADA Vesta — 1,8 млн рублей, HAVAL Jolion — 2,6 млн рублей, LADA Niva Travel — 1,6 млн рублей и TENET T7 — 2,9 млн рублей. Также среди востребованных моделей — «Москвич 3», Geely Monjaro, TENET T4, LADA Niva Legend и LADA Largus.Быстрее всего спрос среди марок рос на автомобили OMODA — почти вдвое, на 98%. Интерес к JAECOO увеличился на 39%, к LADA — на 29,4%.Среди моделей самый заметный рост показала LADA Niva Travel: спрос на неё увеличился на 79,7%. На втором месте Geely Atlas — плюс 61,9%. Также чаще пользователи стали интересоваться HAVAL M6, LADA Largus Cross, LADA Granta, LADA Granta Cross и LADA Niva Legend.По данным «Авито Авто», более двух третей новых автомобилей, представленных на платформе в Свердловской области, сейчас относятся к кроссоверам и внедорожникам. За год их доля выросла на 5,3 процентного пункта.При этом некоторые новые автомобили стали дешевле. Сильнее всего снизилась средняя стоимость Belgee X70 — на 15,1%, до 2,7 млн рублей. Также подешевели OMODA C7 — на 10,5%, до 3,3 млн рублей, Chery Tiggo 9 — на 9,9%, до 4,4 млн рублей, JAECOO J7 — на 5,9%, до 3,2 млн рублей, и OMODA C5 — на 5,4%, до 2,7 млн рублей.«В первом полугодии пользователи стали активнее изучать новые автомобили: интерес к объявлениям вырос на 8,5% по сравнению с январём–июнем 2025 года, а количество предложений — на 1,2%. Одновременно меняется и структура рынка: сегодня доля российских брендов в предложении достигает 50%, тогда как годом ранее она была около 37%. Это происходит в том числе за счёт появления новых марок и моделей — например, локализованной марки TENET с моделями T4 и T7, а также новой LADA Iskra», — сообщил руководитель продаж направления «Новые авто» в «Авито» Артём Хомутинников.По его словам, второй квартал в целом по России завершился для рынка новых автомобилей на позитивной ноте: спрос и предложение выросли на 3% год к году. В июне активность пользователей увеличилась на 4,5%. Мероприятие для возрастной категории 18+