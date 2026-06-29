Свердловскому областному госпиталю для ветеранов присвоили имя известного врача

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн отныне официально носит имя Семёна Спектора. Соответствующее решение принял губернатор Свердловской области Денис Паслер.Как поясняет министерство здравоохранения Свердловской области через свой интернет-ресурс «Здоровье уральцев», новое имя учреждению присвоено в честь почётного начальника госпиталя, легендарного врача-нейрохирурга. Так совпало, что в этом году в октябре отмечается 85-летний юбилей самого госпиталя, а 25 июля встретит своё 90-летие легендарный врач. К этим двум датам и приурочено присвоение имени Спектора медицинскому учреждению.Областной минздрав напомнил, что за годы работы в госпитале Семён Спектор лично провёл более 200 тысяч консультаций для пациентов. Помимо этого, врач выполнил тысячи сложнейших операций. Среди них — удаление злокачественных опухолей головного и спинного мозга. Профессиональный авторитет Спектора был чрезвычайно высок. Оставаясь начальником госпиталя, он одновременно занимал и другую значимую должность: более восьми лет врач также работал заместителем председателя правительства Свердловской области по социальной политике.Решение о присвоении «ветеранскому» госпиталю имени Семёна Спектора вступило в силу уже сегодня. Мероприятие для возрастной категории 18+