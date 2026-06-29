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Свердловскому областному госпиталю для ветеранов присвоили имя известного врача

20.55 Среда, 1 июля 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
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Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн отныне официально носит имя Семёна Спектора. Соответствующее решение принял губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Как поясняет министерство здравоохранения Свердловской области через свой интернет-ресурс «Здоровье уральцев», новое имя учреждению присвоено в честь почётного начальника госпиталя, легендарного врача-нейрохирурга. Так совпало, что в этом году в октябре отмечается 85-летний юбилей самого госпиталя, а 25 июля встретит своё 90-летие легендарный врач. К этим двум датам и приурочено присвоение имени Спектора медицинскому учреждению.

Областной минздрав напомнил, что за годы работы в госпитале Семён Спектор лично провёл более 200 тысяч консультаций для пациентов. Помимо этого, врач выполнил тысячи сложнейших операций. Среди них — удаление злокачественных опухолей головного и спинного мозга. Профессиональный авторитет Спектора был чрезвычайно высок. Оставаясь начальником госпиталя, он одновременно занимал и другую значимую должность: более восьми лет врач также работал заместителем председателя правительства Свердловской области по социальной политике.

Решение о присвоении «ветеранскому» госпиталю имени Семёна Спектора вступило в силу уже сегодня.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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18:55 Приговор Шахину Шыхлински и братьям Сафаровым по делам об убийствах прошлых лет изменили незначительно
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18:10 В четвёртый раз снесли любимое кафе азербайджанской общины Екатеринбурга на берегу Шарташа
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16:46 Двух жителей Каменска-Уральского осудили за убийство в 2005 году
16:16 Белоярская АЭС прошла проверку пожарной безопасности
15:54 Ещё одному участнику коррупционной схемы уклонения от срочной службы вынесли приговор в Екатеринбурге
15:21 Авито расширил доступ к ИИ-ассистенту для профессиональных продавцов
14:51 В Свердловской области из подтопленных районов эвакуировали 155 человек
13:36 В Каменске-Уральском бывшую продавщицу лотерейных билетов будут судить за присвоение
13:19 СК сообщил о раскрытии убийства в 2001 году в Богдановиче
13:02 Эксперты рассказали, как обезопасить питомца на время отпуска
12:36 В Нижнем Тагиле вынесли приговор участникам местной ОПГ
11:51 Екатеринбургские таможенники остановили пассажира с 32 килограммами «лишней» бижутерии
10:49 В Нижнем Тагиле женщина угодила под трамвай
10:16 В Свердловской области объявили беспилотную опасность
10:11 Свердловская ГАИ предупреждает об ограничениях движения из-за подтоплений дорог
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