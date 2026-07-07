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В Екатеринбурге мужчину осудили за попытку забрать накопления у собственной бабушки
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге к лишению свободы приговорили Дмитрия Истомина, который угрожал собственной бабушке, требуя отдать накопления.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, в июне 2025 года осуждённый потребовал у своей бабушки 780 тысяч рублей, которые у неё хранились на счёте в банке. Чтобы добиться своего, мужчина по телефону и в голосовых сообщениях угрожал пожилой женщине расправой. Пенсионерка, опасаясь за свою жизнь, согласилась отдать накопления.
Однако, когда она пришла в банк в первый раз, ей отказали в выдаче суммы, сообщив, что для этого нужно сделать заказ. Во второй раз, когда она попыталась получить деньги, в банк вызвали полицию. И лишь тогда женщина рассказала, что деньги у неё вымогал внук.
Сообщается, что осуждённый свою вину не признал, утверждая, что накопления являются общими семейными средствами, оставшимися после смерти его матери и деда. По его словам, он не требовал деньги, а просил, поскольку ему нужно было сделать ремонт в квартире. Угрозы он объяснил своей манерой общения.
Суд не поверил в эту версию и признал Истомина виновным по пункту «г» части 2 статьи 163 УК РФ («Вымогательство в крупном размере»). В качестве наказания мужчине назначили 3 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор был обжалован адвокатом осужденного и потерпевшей стороной, но Свердловский областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменений по существу. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, в июне 2025 года осуждённый потребовал у своей бабушки 780 тысяч рублей, которые у неё хранились на счёте в банке. Чтобы добиться своего, мужчина по телефону и в голосовых сообщениях угрожал пожилой женщине расправой. Пенсионерка, опасаясь за свою жизнь, согласилась отдать накопления.
Однако, когда она пришла в банк в первый раз, ей отказали в выдаче суммы, сообщив, что для этого нужно сделать заказ. Во второй раз, когда она попыталась получить деньги, в банк вызвали полицию. И лишь тогда женщина рассказала, что деньги у неё вымогал внук.
Сообщается, что осуждённый свою вину не признал, утверждая, что накопления являются общими семейными средствами, оставшимися после смерти его матери и деда. По его словам, он не требовал деньги, а просил, поскольку ему нужно было сделать ремонт в квартире. Угрозы он объяснил своей манерой общения.
Суд не поверил в эту версию и признал Истомина виновным по пункту «г» части 2 статьи 163 УК РФ («Вымогательство в крупном размере»). В качестве наказания мужчине назначили 3 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор был обжалован адвокатом осужденного и потерпевшей стороной, но Свердловский областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменений по существу. Мероприятие для возрастной категории 18+
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