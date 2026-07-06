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Метро в Екатеринбурге хотят продлить от «Проспекта Космонавтов»

10.33 Среда, 8 июля 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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В Екатеринбурге обсуждают продление существующей линии метрополитена в сторону Веера от станции «Проспект Космонавтов». Конечной хотят сделать станцию под названием «Северная».

Как сообщается на официальном городском портале, МКУ «Управление капитального строительства города Екатеринбурга» определило потенциального подрядчика для заключения муниципального контракта по подготовке технико-экономического обоснования (ТЭО) проектирования и строительства новых участков метро, в том числе северного направления.

«Заданием предусмотрена вариативность прохождения трасс: необходимо рассмотреть не менее трех вариантов трассировки, а также варианты по диаметрам тоннелей (6 и 10 метров) с обоснованием экономических и технических показателей»,

– рассказали в мэрии.


Также от подрядчика требуют определить протяженность линии в двухпутном исчислении, количество станционных комплексов, глубину их заложения, архитектурные и объёмно-планировочные решения, а также количество и состав депо.

Сообщается, что все работы будут финансироваться из бюджета области и города.

Срок выполнения всех работ установлен до 30 марта 2027 года.

Отметим, что перспективы развития метро Екатеринбурга начали обсуждать ещё на выставке «Иннопром».

Мероприятие для возрастной категории 18+

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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11:05 В Екатеринбурге 7 июля пропала 17-летняя девушка
10:33 Метро в Екатеринбурге хотят продлить от «Проспекта Космонавтов»
09:50 В Свердловской области вновь объявили беспилотную опасность
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03:46 Суд запретил «Трубной металлургической компании» строить полигон отходов под Первоуральском
21:07 Преподаватель железнодорожного техникума предстанет перед судом за взятки
20:51 Личный самолёт жителя Екатеринбурга попал под арест
20:36 МТС модернизирует связь на ЕКАД по соглашению с правительством Свердловской области
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19:44 На полмиллиона рублей оштрафовали строительную компанию в Асбесте
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18:54 В Летнем парке Уралмаш бесплатно покажут кино
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17:26 Оставившим пожилую семейную пару без жилья мошенникам вынесли приговор в Екатеринбурге
16:04 Напавшего на женщину с ребёнком жителя Каменска-Уральского отправили в СИЗО
15:49 С начала сезона в Свердловской области клещей сняли с 17 тысяч человек
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15:23 В Берёзовском 17-летний подросток упал на мотоцикле
14:53 Свердловские спасатели предупреждают о непогоде 8 июля
14:39 Половина имеющихся на Бали аппаратов ИВЛ произведены в Екатеринбурге
14:25 В Академическом районе в Екатеринбурге бультерьер загрыз шпица
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