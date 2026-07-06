Возрастное ограничение 18+
Метро в Екатеринбурге хотят продлить от «Проспекта Космонавтов»
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге обсуждают продление существующей линии метрополитена в сторону Веера от станции «Проспект Космонавтов». Конечной хотят сделать станцию под названием «Северная».
Как сообщается на официальном городском портале, МКУ «Управление капитального строительства города Екатеринбурга» определило потенциального подрядчика для заключения муниципального контракта по подготовке технико-экономического обоснования (ТЭО) проектирования и строительства новых участков метро, в том числе северного направления.
Также от подрядчика требуют определить протяженность линии в двухпутном исчислении, количество станционных комплексов, глубину их заложения, архитектурные и объёмно-планировочные решения, а также количество и состав депо.
Сообщается, что все работы будут финансироваться из бюджета области и города.
Срок выполнения всех работ установлен до 30 марта 2027 года.
Отметим, что перспективы развития метро Екатеринбурга начали обсуждать ещё на выставке «Иннопром». Мероприятие для возрастной категории 18+
Как сообщается на официальном городском портале, МКУ «Управление капитального строительства города Екатеринбурга» определило потенциального подрядчика для заключения муниципального контракта по подготовке технико-экономического обоснования (ТЭО) проектирования и строительства новых участков метро, в том числе северного направления.
«Заданием предусмотрена вариативность прохождения трасс: необходимо рассмотреть не менее трех вариантов трассировки, а также варианты по диаметрам тоннелей (6 и 10 метров) с обоснованием экономических и технических показателей»,
– рассказали в мэрии.
Также от подрядчика требуют определить протяженность линии в двухпутном исчислении, количество станционных комплексов, глубину их заложения, архитектурные и объёмно-планировочные решения, а также количество и состав депо.
Сообщается, что все работы будут финансироваться из бюджета области и города.
Срок выполнения всех работ установлен до 30 марта 2027 года.
Отметим, что перспективы развития метро Екатеринбурга начали обсуждать ещё на выставке «Иннопром». Мероприятие для возрастной категории 18+
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