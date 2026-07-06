Метро в Екатеринбурге хотят продлить от «Проспекта Космонавтов»

– рассказали в мэрии.

«Заданием предусмотрена вариативность прохождения трасс: необходимо рассмотреть не менее трех вариантов трассировки, а также варианты по диаметрам тоннелей (6 и 10 метров) с обоснованием экономических и технических показателей»,