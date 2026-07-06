В Екатеринбурге расскажут о восточных практиках и поучат рисовать иероглифы

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В воскресенье, 12 июля, в Музее Бориса Ельцина состоится экскурсия «Восточные практики в СССР: в поисках смыслов». Организаторы приглашают всех желающих окунуться в атмосферу позднесоветской эпохи и узнать, как Восток проникал в жизнь советских людей.Разговор о восточных практиках начнётся с 1985 года, когда в СССР началась Перестройка. Именно тогда йога, дзен-буддизм, боевые искусства и медитация, ранее сдерживаемые Железным занавесом, стремительно вошли в жизнь позднесоветского общества. Для многих людей того времени восточные практики стали способом обрести внутреннюю опору в эпоху стремительных перемен.На экскурсии речь пойдёт о том, как именно эти традиции проникали в Советский Союз. Отдельное внимание уделят попыткам встроить восточные практики в советскую идеологию. Экскурсовод — научный сотрудник Музея Бориса Ельцина Ксения Паклина — объяснит также, почему интерес к ним резко вырос именно в конце 1980-х годов.Из музейных залов экскурсанты перейдут на улицу, в Сад трав Ельцин-центра. Там им расскажут о значении сада в восточных культурах, а под конец прогулки проведут мастер-класс по каллиграфии. Участники познакомятся с основами написания иероглифов и попробуют себя в этом искусстве. Кистью и тушью участники напишут знаки, связанные с миром растений и цветов.Как уточняют в Музее Бориса Ельцина, в случае дождя часть программы, посвящённая саду, пройдёт в помещении музея. Повторно экскурсия пройдёт 15 июля. Мероприятие для возрастной категории 18+