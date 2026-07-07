В Красноуральске взяли под арест нарушителя административных ограничений

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Постановление об административном аресте вынес в Красноуральске мировой судья. Арестованный — местный житель, который уличён в систематических нарушениях установленных судом ограничений.Соответствующее решение принял мировой судья судебного участка № 1 Красноуральского судебного района. Поводом для разбирательства стало очередное нарушение режима, установленного в рамках административного надзора. В суде выяснили, что вечером 3 июля текущего года почти в полночь мужчина отсутствовал по месту проживания. Тем самым он нарушил запрет на нахождение вне жилого помещения в период с 22:00 до 06:00, установленный решением Омутнинского районного суда Кировской области.В ходе судебного заседания мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном. Он пояснил, что в момент проверки находился в гостях у знакомой, а не по месту официальной регистрации. Однако это не освободило его от ответственности за нарушение установленных судом ограничений. С учётом характера правонарушения и данных о личности гражданина суд назначил ему наказание в виде административного ареста на 10 суток.Как пояснили в суде, ранее этот красноуралец был осуждён Зуевским районным судом Кировской области за тяжкие преступления против здоровья и половой неприкосновенности несовершеннолетних. Именно в связи с этим приговором в отношении мужчины и был установлен административный надзор сроком на 8 лет — до 3 июня 2031 года. Мероприятие для возрастной категории 18+