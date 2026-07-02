В Екатеринбурге продолжается масштабная модернизация коммунальных сетей

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Сразу в четырёх районах Екатеринбурга — Октябрьском, Кировском, Железнодорожном и Орджоникидзевском — проводятся работы по благоустройству дворовых территорий и ремонту тепломагистралей. Ход работ был проинспектирован на этой неделе в рамках рабочего объезда городских объектов.Как сообщает официальный портал Екатеринбург.рф, на улице Декабристов, 16-18 «д» продолжается монтаж детских игровых комплексов и малых архитектурных форм. Подрядной организации поставлена задача завершить все работы в течение двух недель, включая установку скамеек и высадку кустарников. Масштабное благоустройство также разворачивается в Кировском районе — на улицах Уральская, 67 и Советская, 39. Здесь на дворовой территории появятся обновлённое покрытие, новое ограждение и современная детская площадка.В ходе объезда представителями городской администрации проверяющие посетили также те улицы, где идёт ремонт теплосетей. Сейчас этот ремонт в общей сложности охватывает около 4 километров теплопровода. Так, на участке по улице Куйбышева, 181 специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании ведут реконструкцию с увеличением диаметра наземной трубы. Модернизация магистральных тепловых сетей также продолжается у переулка Трамвайного, 15 и на участке от улицы Стачек до улицы Таганской. Подрядным организациям поставлена задача к 1 сентября обеспечить монтаж труб и наладить циркуляцию, необходимую для последующего пуска тепла.В целом в 2026 году в Екатеринбурге планируется заменить 39 километров тепловых, 28 километров водопроводных и 10 километров канализационных сетей. Параллельно с этим в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды в городе будет благоустроено 6 дворовых территорий в четырёх районах. Финансирование этих работ ведётся как за счёт городского бюджета, так и за счёт средств собственников жилья. Мероприятие для возрастной категории 18+