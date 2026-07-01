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Грозы, ливни и град прогнозируют в Свердловской области
Фото: Владимир Задумин
Синоптики прогнозируют в Свердловской области сильные грозы, сильные ливни и град. Также в регионе ожидается ветер до 25 метров в секунду.
В четверг, 9 июля, в Свердловской области сильные дожди, грозы, град, ночью +15…+20 °C, днём +25…+30 °C. Ветер 3-8 м/сек, во время грозы 15-18 м/сек, местами ожидается до 25 м/сек.
В Екатеринбурге тоже дожди и гроза, ночью +17…+19 °C, днём +26…+28 °C. Ветер 3-8 м/сек, во время грозы до 13 м/сек.
В пятницу, 10 июля, в регионе снова дожди и грозы, ночью +16…+21 °C, днём +26…+31 °C, на севере до +21 °C. Ветер 3-8 м/сек, а во время грозы до 17 м/сек.
В столице Урала дождь, гроза, ночью +16…+18 °C, днём +25…+27 °C. Ветер 3-8 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС». Мероприятие для возрастной категории 18+
В четверг, 9 июля, в Свердловской области сильные дожди, грозы, град, ночью +15…+20 °C, днём +25…+30 °C. Ветер 3-8 м/сек, во время грозы 15-18 м/сек, местами ожидается до 25 м/сек.
В Екатеринбурге тоже дожди и гроза, ночью +17…+19 °C, днём +26…+28 °C. Ветер 3-8 м/сек, во время грозы до 13 м/сек.
В пятницу, 10 июля, в регионе снова дожди и грозы, ночью +16…+21 °C, днём +26…+31 °C, на севере до +21 °C. Ветер 3-8 м/сек, а во время грозы до 17 м/сек.
В столице Урала дождь, гроза, ночью +16…+18 °C, днём +25…+27 °C. Ветер 3-8 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС». Мероприятие для возрастной категории 18+
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