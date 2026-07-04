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По обвинению в похищении людей арестовали сотрудника екатеринбургского рехаба «Уралец»
Фото: Чкаловский суд Екатеринбурга
Чкаловский райсуд Екатеринбурга поместил Антона Антонова под стражу до 30 августа 2026 года. Антонову предъявлено обвинение по пункту «а» части 2 статьи 127 УК (Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, группой лиц по предварительному сговору) и пункту «а» части 2 статьи 126 УК (Похищение человека группой лиц по предварительному сговору»).
В рехабе на улице Животноводов в Екатеринбурге Антонов лишил свободы как минимум двух человек, сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.
На сайте организации сказано, что реабилитационный центр «Уралец» — автономная некоммерческая организация, которая входит в ассоциацию Урало-Сибирского региона «Урал без наркотиков», и что «медицинская помощь оказывается специалистами ГАУЗ СО „Областная наркологическая больница“ по договору сотрудничества».
Это уже не первое уголовное дело, связанное с деятельностью рехабов в Екатеринбурге за последний год — ранее стало известно о делах, возбуждённых в связи с деятельностью рехабов «Галактика» (Анны Хоботовой), «Свобода» и «Свободные люди». Мероприятие для возрастной категории 18+
В рехабе на улице Животноводов в Екатеринбурге Антонов лишил свободы как минимум двух человек, сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.
«Мама решила, что меня надо спасать. Искала областную наркологию, нашла через поисковик «Уралец», на сайте было написано, что помощь там оказывают врачи областной наркологии. Там ее стали убеждать, что нужно пройти курс реабилитации, что у них всё хорошо: занятия, спорт. Мама сказала: «Он не захочет». Они: «Уговорим, но уговоры стоят 10 тысяч рублей». Мама перевела на карту, которую ей указали. Приехали два крепких парня, очень накаченные, показали какие-то корочки, представились полицией, маму попросили уйти в другую комнату. Я сопротивлялся, они разбили мне лицо, вкололи какой-то препарат. Я не понимал, что это за люди, которые меня похитили. Меня привязали к кровати на всю ночь»,
— передавало издание Е1 слова одного из клиентов рехаба.
На сайте организации сказано, что реабилитационный центр «Уралец» — автономная некоммерческая организация, которая входит в ассоциацию Урало-Сибирского региона «Урал без наркотиков», и что «медицинская помощь оказывается специалистами ГАУЗ СО „Областная наркологическая больница“ по договору сотрудничества».
Это уже не первое уголовное дело, связанное с деятельностью рехабов в Екатеринбурге за последний год — ранее стало известно о делах, возбуждённых в связи с деятельностью рехабов «Галактика» (Анны Хоботовой), «Свобода» и «Свободные люди». Мероприятие для возрастной категории 18+
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