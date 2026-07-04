По обвинению в похищении людей арестовали сотрудника екатеринбургского рехаба «Уралец»

передавало издание Е1 слова одного из клиентов рехаба.

«Мама решила, что меня надо спасать. Искала областную наркологию, нашла через поисковик «Уралец», на сайте было написано, что помощь там оказывают врачи областной наркологии. Там ее стали убеждать, что нужно пройти курс реабилитации, что у них всё хорошо: занятия, спорт. Мама сказала: «Он не захочет». Они: «Уговорим, но уговоры стоят 10 тысяч рублей». Мама перевела на карту, которую ей указали. Приехали два крепких парня, очень накаченные, показали какие-то корочки, представились полицией, маму попросили уйти в другую комнату. Я сопротивлялся, они разбили мне лицо, вкололи какой-то препарат. Я не понимал, что это за люди, которые меня похитили. Меня привязали к кровати на всю ночь»,