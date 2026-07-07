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Мошенники массово звонят родственникам погибших военных из Свердловской области

14.52 Среда, 8 июля 2026
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
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Власти Свердловской области предупреждают, что родственникам погибших военнослужащих начали звонить неизвестные.

По данным департамента информационной политики региона, звонящие представляются сотрудниками органов власти и приглашают родственников погибших бойцов на якобы официальное мероприятие по награждению. Сообщается, что аферисты могут попросить прийти с фотографией военнослужащего, а в отдельных случаях – предлагать доставить человека на место проведения на автомобиле.

«Их цель – ввести граждан в заблуждение, получить персональные данные или использовать доверие людей в противоправных целях»,

– говорят в ДИПе.


Власти просят не доверять подобным звонкам и не передавать неизвестным свои персональные данные.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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11:05 В Екатеринбурге 7 июля пропала 17-летняя девушка
10:33 Метро в Екатеринбурге хотят продлить от «Проспекта Космонавтов»
09:50 В Свердловской области вновь объявили беспилотную опасность
09:40 В Екатеринбурге на Лучистой Toyota сбила подростка
03:46 Суд запретил «Трубной металлургической компании» строить полигон отходов под Первоуральском
21:07 Преподаватель железнодорожного техникума предстанет перед судом за взятки
20:51 Личный самолёт жителя Екатеринбурга попал под арест
20:36 МТС модернизирует связь на ЕКАД по соглашению с правительством Свердловской области
20:19 В екатеринбургский гипермаркет в поисках хозяина пришла рыжая потеряшка
19:44 На полмиллиона рублей оштрафовали строительную компанию в Асбесте
19:07 Два детсада, школу и пару скверов должны появиться на Шишимской горке
18:54 В Летнем парке Уралмаш бесплатно покажут кино
17:42 На ИННОПРОМЕ в Екатеринбурге открыли научно-техническое общество «Навигатор»
17:36 Под Первоуральском в смертельном ДТП столкнулись два грузовика
17:26 Оставившим пожилую семейную пару без жилья мошенникам вынесли приговор в Екатеринбурге
16:04 Напавшего на женщину с ребёнком жителя Каменска-Уральского отправили в СИЗО
15:49 С начала сезона в Свердловской области клещей сняли с 17 тысяч человек
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