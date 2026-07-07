Возрастное ограничение 18+
Мошенники массово звонят родственникам погибших военных из Свердловской области
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Власти Свердловской области предупреждают, что родственникам погибших военнослужащих начали звонить неизвестные.
По данным департамента информационной политики региона, звонящие представляются сотрудниками органов власти и приглашают родственников погибших бойцов на якобы официальное мероприятие по награждению. Сообщается, что аферисты могут попросить прийти с фотографией военнослужащего, а в отдельных случаях – предлагать доставить человека на место проведения на автомобиле.
Власти просят не доверять подобным звонкам и не передавать неизвестным свои персональные данные. Мероприятие для возрастной категории 18+
По данным департамента информационной политики региона, звонящие представляются сотрудниками органов власти и приглашают родственников погибших бойцов на якобы официальное мероприятие по награждению. Сообщается, что аферисты могут попросить прийти с фотографией военнослужащего, а в отдельных случаях – предлагать доставить человека на место проведения на автомобиле.
«Их цель – ввести граждан в заблуждение, получить персональные данные или использовать доверие людей в противоправных целях»,
– говорят в ДИПе.
Власти просят не доверять подобным звонкам и не передавать неизвестным свои персональные данные. Мероприятие для возрастной категории 18+
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