В Екатеринбурге на Лучистой Toyota сбила подростка





– сказали в пресс-группе. «В результате ДТП несовершеннолетний с различными травмами доставлен бригадой скорой медицинской помощи в ДГКБ №9 и госпитализирован»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге на перекрестке улиц Лучистой и Любви 56-летняя женщина на Toyota Auris сбила 16-летнего подростка.Авария произошла в понедельник, 6 июля, около 20.40. По данным городской ГИБДД, молодой человек переходил дорогу по пешеходному переходу на «зелёный».На женщину составили протокол по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью потерпевшего). По факту ДТП назначена проверка. Мероприятие для возрастной категории 18+