Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге на Лучистой Toyota сбила подростка
Фото: Госавтоинспекция Екатеринбурга
В Екатеринбурге на перекрестке улиц Лучистой и Любви 56-летняя женщина на Toyota Auris сбила 16-летнего подростка.
Авария произошла в понедельник, 6 июля, около 20.40. По данным городской ГИБДД, молодой человек переходил дорогу по пешеходному переходу на «зелёный».
На женщину составили протокол по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью потерпевшего). По факту ДТП назначена проверка. Мероприятие для возрастной категории 18+
Авария произошла в понедельник, 6 июля, около 20.40. По данным городской ГИБДД, молодой человек переходил дорогу по пешеходному переходу на «зелёный».
«В результате ДТП несовершеннолетний с различными травмами доставлен бригадой скорой медицинской помощи в ДГКБ №9 и госпитализирован»,
– сказали в пресс-группе.
На женщину составили протокол по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью потерпевшего). По факту ДТП назначена проверка. Мероприятие для возрастной категории 18+
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