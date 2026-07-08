Возрастное ограничение 18+
Мэрия Екатеринбурга подвела итоги конкурса на проектирование продления метро
Фото: Вечерние ведомости
Только одна заявка на аукционе, о котором мы писали в июне, была признана соответствующей всем требованиям — заявка московской компании АО «Объединение "Ингеоком"». Фирма из Москвы предложила цену на 978 тысяч рублей ниже стартовой — ровно 200 миллионов рублей.
В мэрии уточнили, что продление планируется в сторону Верхней Пышмы: к северу от станции «Проспект Космонавтов» должна появиться новая станция «Северная».
«Ингеоком» занималась проектированием и строительство метро в Москве и Челябинске, а также ремонтом дорог и уборкой снега в Челябинской области.
В этот понедельник о перспективах развития метро в Екатеринбурге рассказывал министр транспорта Свердловской области Денис Чегаев. Мероприятие для возрастной категории 18+
«Речь пока не идёт о строительстве новых станций, как пишут многие СМИ — задача в рамках контракта заключается в технико-экономическом обосновании проекта: определить технические характеристики объекта, в том числе протяженность линии, количество станционных комплексов и глубину их заложения, архитектурные и объемно-планировочные решения, а также количество и состав депо.
Реализация этого этапа закладывает фундамент для качественного улучшения транспортной доступности Екатеринбурга. Успешное завершение подготовки ТЭО позволит уральской столице перейти к следующим шагам – проектированию и строительству метрополитена»,
Реализация этого этапа закладывает фундамент для качественного улучшения транспортной доступности Екатеринбурга. Успешное завершение подготовки ТЭО позволит уральской столице перейти к следующим шагам – проектированию и строительству метрополитена»,
— сообщили в администрации города.
В мэрии уточнили, что продление планируется в сторону Верхней Пышмы: к северу от станции «Проспект Космонавтов» должна появиться новая станция «Северная».
«Ингеоком» занималась проектированием и строительство метро в Москве и Челябинске, а также ремонтом дорог и уборкой снега в Челябинской области.
В этот понедельник о перспективах развития метро в Екатеринбурге рассказывал министр транспорта Свердловской области Денис Чегаев. Мероприятие для возрастной категории 18+
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