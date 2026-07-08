Мэрия Екатеринбурга подвела итоги конкурса на проектирование продления метро

«Речь пока не идёт о строительстве новых станций, как пишут многие СМИ — задача в рамках контракта заключается в технико-экономическом обосновании проекта: определить технические характеристики объекта, в том числе протяженность линии, количество станционных комплексов и глубину их заложения, архитектурные и объемно-планировочные решения, а также количество и состав депо.Реализация этого этапа закладывает фундамент для качественного улучшения транспортной доступности Екатеринбурга. Успешное завершение подготовки ТЭО позволит уральской столице перейти к следующим шагам – проектированию и строительству метрополитена»,