Лифтостроительное предприятие из Ирана планирует открыть завод в Екатеринбурге

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге хотят запустить производство лифтов с участием иранской компании. Производство должно появиться на площадке индустриального парка «ЕКАД-Южный». Объём инвестиций на первом этапе оценивается в 827 миллионов рублей.О проекте сегодня сообщил на «Иннопроме» губернатор Свердловской области Денис Паслер. По его словам, речь идёт о предприятии полного цикла — от проектирования лифтов до сервисного обслуживания. Инвестор также предварительно договорился с российскими производителями о поставках комплектующих и оборудования. Ожидается, что уровень российской локализации лифтов может достигнуть 70%.В официальных сообщениях название иранской компании не раскрывается. Однако, как обратили внимание, 6 июля — в первый день «Иннопрома» — в Екатеринбурге было зарегистрировано ООО «ПАРСЕК», основным видом деятельности которого указано производство лифтов, скиповых подъёмников, эскалаторов и движущихся пешеходных дорожек. Издание «Сигнaл Урал» упоминает компанию с названием «ПарсЕк» в контексте соглашения с агентством по привлечению инвестиций Свердловской области.Связь нового ООО «ПАРСЕК» с иранским инвестором официально не подтверждена, но совпадение названия, даты регистрации и лифтового ОКВЭДа указывают, что это вполне вероятно. Учредителем и руководителем нового юрлица стал предприниматель из Северной Осетии Илья Израов. На иранский след указывает и первая часть названия — «Парс». Pars/Pārs — историческое название области на юге Ирана, связанной с древней Персией и персами. Современные формы «Фарс» и «фарси» исторически родственны этому корню: «Фарс» считается арабизированной формой более раннего «Парс». Поэтому часть «Парс» в названии компании может отсылать именно к Ирану. В самом Иране крупнейшим производителем кабин для лифтов является компания Pars Tech Asanro.Проект иранского завода по производству лифтов появляется на фоне перестройки российского рынка лифтов после 2022 года. После начала санкционного давления несколько крупных западных производителей лифтового оборудования остановили поставки или свернули новый бизнес в России. Среди них назывались Otis, KONE и TK Elevator. На этом фоне российские застройщики начали искать замену западным поставщикам на внутреннем рынке и в Азии, а власти обсуждали продление срока службы десятков тысяч устаревших лифтов. В этом году депутаты ЗакСО исключили замену лифтов из видов работ, проводимых в многоквартирных домах в рамках программы капремонта. Мероприятие для возрастной категории 18+