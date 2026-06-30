«Совета да любви» нижнесергинским пенсионерам приходится добиваться через прокуратуру

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Нижних Сергах прокуратура вступилась за пожилую супружескую пару, которой отказали в присвоении регионального знака отличия «Совет да любовь». Поводом для отказа послужили различия в написании фамилий супругов.Посчитав, что их права нарушены, уральские супруги-пенсионеры обратились в прокуратуру Нижнесергинского района. Та провела надзорные мероприятия и разобралась в причинах отказа. Выяснилось, что уполномоченный орган принял решение не готовить представление к награждению из-за формального расхождения в документах. Речь шла о написании фамилии одного из супругов: в одних бумагах фигурировала буква «Е», а в других — буква «Ё». Из-за этой технической неточности семье фактически в заслуженном признании совместной жизни.Посчитав такой подход нарушением прав пожилых граждан, прокуратура внесла представление с требованием устранить допущенные нарушения. Надзорное ведомство настояло на том, что формальное расхождение в одной букве не должно становиться препятствием для получения знака отличия. Требования прокуратуры были восприняты и рассмотрены уполномоченным органом. В результате первоначальное решение об отказе было пересмотрено.Заявление супружеской пары в итоге согласовали, и препятствий для присвоения знака больше не осталось. Необходимый пакет документов подготовили и направили на рассмотрение губернатору Свердловской области. Именно глава региона принимает окончательное решение о награждении знаком отличия «Совет да любовь». Мероприятие для возрастной категории 18+