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«Совета да любви» нижнесергинским пенсионерам приходится добиваться через прокуратуру

20.34 Среда, 8 июля 2026
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В Нижних Сергах прокуратура вступилась за пожилую супружескую пару, которой отказали в присвоении регионального знака отличия «Совет да любовь». Поводом для отказа послужили различия в написании фамилий супругов.

Посчитав, что их права нарушены, уральские супруги-пенсионеры обратились в прокуратуру Нижнесергинского района. Та провела надзорные мероприятия и разобралась в причинах отказа. Выяснилось, что уполномоченный орган принял решение не готовить представление к награждению из-за формального расхождения в документах. Речь шла о написании фамилии одного из супругов: в одних бумагах фигурировала буква «Е», а в других — буква «Ё». Из-за этой технической неточности семье фактически в заслуженном признании совместной жизни.

Посчитав такой подход нарушением прав пожилых граждан, прокуратура внесла представление с требованием устранить допущенные нарушения. Надзорное ведомство настояло на том, что формальное расхождение в одной букве не должно становиться препятствием для получения знака отличия. Требования прокуратуры были восприняты и рассмотрены уполномоченным органом. В результате первоначальное решение об отказе было пересмотрено.

Заявление супружеской пары в итоге согласовали, и препятствий для присвоения знака больше не осталось. Необходимый пакет документов подготовили и направили на рассмотрение губернатору Свердловской области. Именно глава региона принимает окончательное решение о награждении знаком отличия «Совет да любовь».

Мероприятие для возрастной категории 18+

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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16:15 В Екатеринбурге мужчину осудили за попытку забрать накопления у собственной бабушки
15:23 Екатеринбургский суд отказал в УДО осуждённому за попытку похищения своих родственников
15:01 Мэрия Екатеринбурга подвела итоги конкурса на проектирование продления метро
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14:02 Метавшего нож в пасынка мужчину начали судить в Сухом Логу
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12:44 Завод «Кремний Урал» в Свердловской области остановил производство
11:05 В Екатеринбурге 7 июля пропала 17-летняя девушка
10:33 Метро в Екатеринбурге хотят продлить от «Проспекта Космонавтов»
09:50 В Свердловской области вновь объявили беспилотную опасность
09:40 В Екатеринбурге на Лучистой Toyota сбила подростка
03:46 Суд запретил «Трубной металлургической компании» строить полигон отходов под Первоуральском
21:07 Преподаватель железнодорожного техникума предстанет перед судом за взятки
20:51 Личный самолёт жителя Екатеринбурга попал под арест
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