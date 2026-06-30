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Метавшего нож в пасынка мужчину начали судить в Сухом Логу
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Сухоложский городской суд приступил к рассмотрению уголовного дела Ильи Коковина, которого обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью малолетнему пасынку в марте этого года.
Напомним, по версии следствия, в период с 28 по 31 марта 2026 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил наказать ребёнка. Он поставил мальчика, 2014 года рождения, к стене и стал метать нож. В результате ребёнок получил ножевое ранение в области живота.
Сегодня Коковину продлили меру пресечения до 28 декабря 2026 года. В следующем заседании, которое состоится 5 августа, собираются огласить обвинительное заключение, сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.
Также стало известно, что в ходе предварительного следствия выяснилось, что мать мальчика несколько дней не обращалась в полицию и больницу, скрывая произошедшее. В связи с этим её отстранили от участия в деле в качестве законного представителя потерпевшего. Мероприятие для возрастной категории 18+
Напомним, по версии следствия, в период с 28 по 31 марта 2026 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил наказать ребёнка. Он поставил мальчика, 2014 года рождения, к стене и стал метать нож. В результате ребёнок получил ножевое ранение в области живота.
Сегодня Коковину продлили меру пресечения до 28 декабря 2026 года. В следующем заседании, которое состоится 5 августа, собираются огласить обвинительное заключение, сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.
Также стало известно, что в ходе предварительного следствия выяснилось, что мать мальчика несколько дней не обращалась в полицию и больницу, скрывая произошедшее. В связи с этим её отстранили от участия в деле в качестве законного представителя потерпевшего. Мероприятие для возрастной категории 18+
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