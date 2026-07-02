Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге до середины сентября закроют движение по улице Синяева
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на два месяца закроют движение на улице Синяева. Там будут проводить водопровод для строящегося жилого дома.
Проезд будет закрыт с 14 июля по 13 сентября, сообщается на официальном портале города.
Проезд будет закрыт с 14 июля по 13 сентября, сообщается на официальном портале города.
«На месте проведения работ будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели. Объехать зону перекрытия автомобилисты смогут по территории завода АО "Уралкабель"»,Мероприятие для возрастной категории 18+
– сказали в мэрии.
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