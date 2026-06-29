Возрастное ограничение 18+
Курганца наказали обязательными работами за кражу в Реже
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Режевский городской суд Свердловской области вынес приговор жителю Курганской области Григорию Карпову, признав его виновным в краже.
Как установил суд, ночью 21 марта 2026 года Карпов, оставшись в Реже без средств на проезд, решил обокрасть магазин электронных сигарет, в котором когда-то работала его знакомая. Зная, что там нет сигнализации и есть проблемы с дверьми, мужчина с помощью отвертки открыл дверь и проник в магазин. Оказавшись внутри, мужчина понял, что не хочет себя ограничивать, и похитил из кассы 15 525 рублей, а также забрал с собой в мешке испарители и ассортимент жидкостей для вейпов. Кроме того, уходя, он оборвал провод камеры видеонаблюдения.
Однако позже, узнав, что его разыскивают, он добровольно явился в отдел МВД России «Режевской», написав явку с повинной. Часть имущества удалось изъять и вернуть собственнику, рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.
Суд учёл признание вины, раскаяние, извинения, а также наличие на попечении подсудимого малолетнего ребёнка, и назначил в качестве наказания 380 часов обязательных работ. Исковые требования со стороны потерпевшего также были удовлетворены: с осуждённого взыскана компенсация материального ущерба в размере 105 595 рублей, включающая сумму похищенных средств, а также стоимость реализованного товара, повреждённого кассового ящика и повреждённых элементов помещения
Приговор пока не вступил в законную силу.
Мероприятие для возрастной категории 18+
Как установил суд, ночью 21 марта 2026 года Карпов, оставшись в Реже без средств на проезд, решил обокрасть магазин электронных сигарет, в котором когда-то работала его знакомая. Зная, что там нет сигнализации и есть проблемы с дверьми, мужчина с помощью отвертки открыл дверь и проник в магазин. Оказавшись внутри, мужчина понял, что не хочет себя ограничивать, и похитил из кассы 15 525 рублей, а также забрал с собой в мешке испарители и ассортимент жидкостей для вейпов. Кроме того, уходя, он оборвал провод камеры видеонаблюдения.
Однако позже, узнав, что его разыскивают, он добровольно явился в отдел МВД России «Режевской», написав явку с повинной. Часть имущества удалось изъять и вернуть собственнику, рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.
Суд учёл признание вины, раскаяние, извинения, а также наличие на попечении подсудимого малолетнего ребёнка, и назначил в качестве наказания 380 часов обязательных работ. Исковые требования со стороны потерпевшего также были удовлетворены: с осуждённого взыскана компенсация материального ущерба в размере 105 595 рублей, включающая сумму похищенных средств, а также стоимость реализованного товара, повреждённого кассового ящика и повреждённых элементов помещения
Приговор пока не вступил в законную силу.
Мероприятие для возрастной категории 18+
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