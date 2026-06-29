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Серовская транспортная прокуратура взыскала с виновника ДТП расходы на авиаэвакуацию пострадавшего
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Серовская транспортная прокуратура взыскала с виновника ДТП оплату санитарного авиатранспорта после проверки расходов бюджетных средств.
Как рассказали в Уральской транспортной прокуратуре, в ходе проверки выяснилось, что в августе 2024 года в результате ДТП серьёзно пострадал несовершеннолетний пассажир. Из-за тяжести травм пострадавшего пришлось доставлять в больницу на вертолёте. Эвакуация авиатранспортом стоила бюджету 600 тысяч рублей.
Чтобы возместить понесённые бюджетные расходы, Серовский транспортный прокурор обратился в суд с иском о взыскании с виновника ДТП денежных средств, потраченных на оплату санитарного авиаперелёта. Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры.
Сообщается, что решение вступило в законную силу, и виновник уже компенсировал расходы. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как рассказали в Уральской транспортной прокуратуре, в ходе проверки выяснилось, что в августе 2024 года в результате ДТП серьёзно пострадал несовершеннолетний пассажир. Из-за тяжести травм пострадавшего пришлось доставлять в больницу на вертолёте. Эвакуация авиатранспортом стоила бюджету 600 тысяч рублей.
Чтобы возместить понесённые бюджетные расходы, Серовский транспортный прокурор обратился в суд с иском о взыскании с виновника ДТП денежных средств, потраченных на оплату санитарного авиаперелёта. Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры.
Сообщается, что решение вступило в законную силу, и виновник уже компенсировал расходы. Мероприятие для возрастной категории 18+
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