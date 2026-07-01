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Екатеринбургский суд отказал в УДО осуждённому за попытку похищения своих родственников
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Чкаловский районный суд Екатеринбурга отказал в условно-досрочном освобождении Борису Гулину, осуждённому за покушение на похищение своих родственников.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, Гулин с помощью сообщников хотел похитить своих родственников в Сочи и перевезти в Москву, где для этого заранее подготовил помещение. Впоследствии планировал получить из этого материальную выгоду. Однако довести свой умысел до конца ему помешали оперативные службы.
В декабре 2022 года Бутырский районный суд Москвы приговорил Бориса Гулина к 5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Старший помощник свердловского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях возражал против удовлетворения заявленного ходатайства, указывая на изначально мягкое наказание. Также он сообщил, что за отбытый срок осуждённый получил лишь 1 поощрение и 9 дисциплинарных взысканий.
В итоге суд согласился с позицией прокурора и отказал в УДО, сообщили в прокуратуре.
На момент рассмотрения в суде ходатайства неотбытая Гулиным часть назначенного судом наказания составила 1 год 1 месяц 5 дней. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, Гулин с помощью сообщников хотел похитить своих родственников в Сочи и перевезти в Москву, где для этого заранее подготовил помещение. Впоследствии планировал получить из этого материальную выгоду. Однако довести свой умысел до конца ему помешали оперативные службы.
В декабре 2022 года Бутырский районный суд Москвы приговорил Бориса Гулина к 5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Старший помощник свердловского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях возражал против удовлетворения заявленного ходатайства, указывая на изначально мягкое наказание. Также он сообщил, что за отбытый срок осуждённый получил лишь 1 поощрение и 9 дисциплинарных взысканий.
В итоге суд согласился с позицией прокурора и отказал в УДО, сообщили в прокуратуре.
На момент рассмотрения в суде ходатайства неотбытая Гулиным часть назначенного судом наказания составила 1 год 1 месяц 5 дней. Мероприятие для возрастной категории 18+
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