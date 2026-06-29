Возрастное ограничение 18+
Ещё одну екатеринбурженку будут судить за мошенничество под видом сдачи квартир в аренду
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге будут судить 39-летнюю местную жительницу, которая, по версии следствия, участвовала в хищении 1,4 миллиона рублей под видом сдачи жилья в аренду в разных городах России.
Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летней местной жительницы. Она обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, организованной группой, в особо крупном размере), сообщили в ведомстве.
Согласно материалам дела, соучастники размещали объявления о сдаче квартир в аренду, указывая стоимость ниже рыночной. В объявлениях указывались различные удобства: мебель, бытовая техника и свежий косметический ремонт. Желающим взять жилище в аренду сообщали, что связаться с собственником можно только после заключения с агентством договора и внесения комиссии. Однако позже люди узнавали, что они по каким-то причинам не могут заселиться в жильё. Комиссию им не возвращали. При этом офис «агентства» постоянно менялся.
По такой схеме они работали с июня 2016 года по март 2019 года на территории 85 субъектов Российской Федерации. За это время от их действий пострадали 412 человек, в том числе 11 несовершеннолетних.
Уголовное дело будет рассматривать Кировский районный суд Екатеринбурга.
Ранее мы сообщали, что прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении другой местной жительницы. Мероприятие для возрастной категории 18+
Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летней местной жительницы. Она обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, организованной группой, в особо крупном размере), сообщили в ведомстве.
Согласно материалам дела, соучастники размещали объявления о сдаче квартир в аренду, указывая стоимость ниже рыночной. В объявлениях указывались различные удобства: мебель, бытовая техника и свежий косметический ремонт. Желающим взять жилище в аренду сообщали, что связаться с собственником можно только после заключения с агентством договора и внесения комиссии. Однако позже люди узнавали, что они по каким-то причинам не могут заселиться в жильё. Комиссию им не возвращали. При этом офис «агентства» постоянно менялся.
По такой схеме они работали с июня 2016 года по март 2019 года на территории 85 субъектов Российской Федерации. За это время от их действий пострадали 412 человек, в том числе 11 несовершеннолетних.
Уголовное дело будет рассматривать Кировский районный суд Екатеринбурга.
Ранее мы сообщали, что прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении другой местной жительницы. Мероприятие для возрастной категории 18+
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