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После 23 лет нахождения в должности Григорий Иванов уходит с поста президента «Урала»

20.35 Суббота, 4 июля 2026
Фото: ФК «Урал»
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В футбольном клубе сообщили, что Григорий Иванов переходит на должность зампредседателя совета директоров ФК «Урал». Одновременно директором «Урала» назначен экс-футболист и спортивный функционер Роман Орещук, известный по работе в московских клубах «Динамо» и «Торпедо». В структуре «Урала» Орещук работал с прошлого года. Кто станет новым президентом клуба, в «Урале» не сообщили.

Григорий Иванов стал президентом единственного профессионального екатеринбургского футбольного клуба в 2003 году — в год переименования «Уралмаша» в «Урал» и ухода прежнего главного спонсора — ОПС «Уралмаш». При Иванове «Урал» поднялся в высший дивизион российского футбола — Премьер-лигу — и проиграл в ней 11 сезонов (рекорд для екатеринбургского футбола). Кроме того, команда дважды выходила в финал Кубка России. Трофеев на высшем уровне, правда, не завоевала и в еврокубки ни разу не отобралась. В 2024 году «Урал» вылетел из Премьер-лиги, уступив в стыковых матчах место тольяттинскому «Акрону».

65-летний Григорий Иванов также является председателем федерации футбола Свердловской области (с 2001 года), президентом мини-футбольного клуба «Синара» (с 1996 года), вице-президентом Ассоциации футзала России (с 2011 года), руководителем вновь созданной организации ассоциации профессиональных мини-футбольных клубов «Суперлига», занимающейся организацией высшего дивизиона Чемпионата России по футзалу. В мини-футболе у Иванова успехи более значительны — под его руководством в 2008 году «ВИЗ-Синара» стала сильнейшей в Европе.

В 2023 году Екатеринбургская гордума присвоила Григорию Иванову почётное Почётного гражданина Екатеринбурга.

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Алина Иванова © Вечерние ведомости
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12:11 В Свердловской области четвертый день ищут пропавшую 17-летнюю девушку
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