В Верхнепышминской Исети открыли ФОК с залом самбо
Фото: «Выбор сильных»
В поселке Исеть Верхнепышминского городского округа заработал новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Его построили на основе проекта ФОКа «Кедр», который уже работает в Кедровом.
Внутри – три зала: один универсальный и два специализированных – для силовых тренировок и борьбы. Есть раздевалки, душевые и помещение для хранения инвентаря. Для маломобильных посетителей оборудованы отдельные раздевалки и туалеты, установлен лифт, рассказали в проекте «Выбор сильных».
По словам главы Верхней Пышмв Ивана Зернова, идея открыть в новом комплексе борцовский зал появилась во время одного из мониторингов у Алексея Свалова, депутата регионального парламента.
«Самбо всегда был опорным видом спорта для нашего города, благодаря которому Верхнюю Пышму знают далеко за пределами Свердловской области. Поэтому мы с удовольствием поддержали предложение Алексея Германовича открыть зал самбо», – сообщил он.
Депутат Заксобрания Свердловской области, координатор проекта «Выбор сильных» Алексей Свалов отметил, что секцию оснастили необходимым оборудованием, а интерес к ней появился еще до официального запуска.
«В рамках проекта «Выбор сильных» мы приобрели борцовский ковер. Зал в ФОКе стационарный, еще до открытия в секцию записалось 20 ребят. Тренировать их будет обладатель Кубка России и Мира по самбо Алексей Клюкин. Он же и возглавит физкультурно-оздоровительный комплекс. Уважаемые взрослые, приводите детей в секции. Спорт, в первую очередь, формирует характер», – заявил Свалов.
Директор по персоналу и общим вопросам «Уралэлектромеди» Дмитрий Галенковский отметил, что считает, что с таких важных открытий и начинается Родина.
На открытие приехали известные спортсмены. Двукратный чемпион мира по самбо Тимур Галлямов назвал Клюкина тренером с большим опытом и отметил выступление его воспитанников.
Двукратный чемпион мира Станислав Скрябин, который также посетил церемонию, поделился, что в его родном Прокопьевске подобных центров не было, и выразил надежду, что такие комплексы будут появляться в разных городах и поселках.
