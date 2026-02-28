Возрастное ограничение 18+
В Ревде рабочий погиб после выброса расплавленного металла, перед судом предстанут его коллеги
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Прокуратура Ревды утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении сталевара и мастера печного участка электросталеплавильного цеха АО «ПромСорт-Урал». Их обвиняют по ч. 2 ст. 217 УК РФ, нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшем по неосторожности смерть человека. Об этом сообщает Прокуратура Свердловской области.
По версии следствия, 26 сентября с 16.00 до 18.13 мастер участка не проконтролировал соблюдение технической инструкции по выплавке стали. В результате сталевар загрузил раскислители и шлакообразующие материалы в пустой сталеразливочный ковш с превышением установленных норм. Нарушение технологии привело к образованию спекшейся смеси на дне ковша под воздействием высокотемпературного факела стенда разогрева.
Позднее, с 19.10 до 19.19, при разливке металла произошёл выброс расплава из ковша, в том числе на разливщика стали. Рабочий получил термические ожоги головы, туловища, верхних и нижних конечностей 3 степени площадью 90 %. Его госпитализировали в Ревдинскую городскую больницу, где спустя два дня он скончался от полученных травм.
Уголовное дело направлено в Ревдинский городской суд для рассмотрения по существу. Мероприятие для возрастной категории 18+
