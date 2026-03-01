В Екатеринбурге и Нижнем Тагиле пожар унес жизни двух человек

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

За прошедшие сутки в Свердловской области произошло 21 пожар, большинство — в жилых домах. В нескольких случаях люди получили травмы, двое погибли, сообщает МЧС России по Свердловской области.В Екатеринбурге на улице Советской огонь повредил внутреннюю отделку и имущество квартиры на первом этаже 9-этажного дома. Площадь пожара составила 12 квадратных метров. При тушении огня спасатели обнаружили человека без признаков жизни, ещё трое получили ожоги и были госпитализированы. Ликвидация возгорания заняла 39 минут: с тушением работали 16 огнеборцев и 7 единиц техники.В Нижнем Тагиле на улице Ильича пожар охватил квартиру на седьмом этаже 9-этажного дома. Площадь возгорания составила 5 квадратных метров. Во время тушения спасатели обнаружили погибшего. Силы МЧС в составе 7 специалистов и 3 единиц техники справились с пожаром за 5 минут.В посёлке Исеть в СНТ «Сагра 1» сгорел садовый дом площадью 30 квадратных метров, пострадал мужчина. Пожар удалось ликвидировать за 18 минут силами 6 огнеборцев и 2 единиц техники.Ещё один инцидент произошёл в Нижнем Тагиле на Ленинградском проспекте. В квартире на первом этаже 5-этажного дома повреждено имущество на площади 1 квадратный метр, пострадал мужчина, но смог самостоятельно потушить огонь до прибытия пожарных. Мероприятие для возрастной категории 18+