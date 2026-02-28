Скалолазание и пулевая стрельба возглавили рейтинг востребованных видов спорта в Екатеринбурге

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В спортивных школах и школах олимпийского резерва Екатеринбурга представлены 53 вида спорта, сообщили в пресс-службе администрации города.Лидером по конкурсу стало скалолазание — на одно место претендуют более 2,5 человек. В пулевой стрельбе конкурс составляет 2,1 человека на место, в синхронном плавании — 1,9.Также популярны плавание, художественная гимнастика, фигурное катание, теннис, конный спорт, хоккей, футбол и другие дисциплины. Мероприятие для возрастной категории 18+