В Кольцово задержаны девять внутренних рейсов из-за ограничений воздушного пространства
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В аэропорту Кольцово задержаны девять рейсов в Санкт-Петербург, Москву, Сочи и Краснодар, согласно онлайн-табло аэропорта. Причиной стали введённые 1 марта ограничения по использованию воздушного пространства в аэропортах Сочи, Геленджик и Краснодар.
Часть рейсов была перенаправлена на запасные аэродромы. Так, рейс U6-321 «Екатеринбург – Сочи» совершил посадку в Махачкале, а рейс U6-209 «Екатеринбург – Краснодар» — во Владикавказе. В настоящее время аэропорт Сочи возобновил работу и начал отправку рейсов в порядке очередности.
Напомним, что уже несколько дней все рейсы в и из Дубая отменены в связи с началом военной операции США и Израиля против Ирана.
