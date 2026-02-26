Из Свердловской области в Казахстан отправили более 10 тысяч тюльпанов





— сообщает пресс-служба ведомства

Вся подкарантинная продукция прошла карантинный фитосанитарный контроль и в соответствии с требованиями законодательства Евразийского экономического союза допущена к вывозу за пределы Российской Федерации,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

2 марта в Республику Казахстан экспортировали более 10 тысяч срезов тюльпанов, выращенных в Свердловской области. Это первая в 2026 году партия цветов, подготовленная для зарубежной поставки, сообщает Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора.В отношении подкарантинной продукции провели карантинный фитосанитарный контроль. Специалисты выполнили досмотр, отбор образцов и лабораторные исследования.Мероприятие для возрастной категории 18+