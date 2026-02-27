Возрастное ограничение 18+
Альбомы «Агаты Кристи» удалили с российских стриминговых сервисов из-за претензий к текстам
Скриншот: Яндекс музыка
С российских музыкальных платформ «Яндекс Музыка», «Звук» и VK Музыка исчезли три альбома группы «Агата Кристи»: «Декаданс» (1990), «Опиум» (1995) и «Ураган» (1997), обратил внимание журналист Александр Черных.
По словам одного из основателей коллектива, Вадима Самойлова, сервисы убрали альбомы после претензий к текстам некоторых песен, которые сочли пропагандой наркотиков. В эфире калужского «Радио 40» Самойлов сказал, что композиции сейчас со стороны государства анализирует искусственный интеллект, выявляя запрещённый контент, и что эта система выявила такой контент в трёх песнях «Агаты Кристи». Поскольку отдельно исключить песню нельзя, временно был ограничен доступ ко всем трём альбомам, в которые входят эти песни, объяснил основатель рок-группы.
С 1 марта 2026 года в России действует уголовная ответственность за пропаганду наркотиков в интернете. Многие артисты зацензурировали свои песни: музыканты убирают упоминания запрещённых веществ — чаще всего просто заглушают определённые слова, но иногда переписывают строчки. Кроме того, в песнях начали убирать намёки на пропаганду «нетрадиционных» отношений, оскорбления силовиков и другие фрагменты текста, которые могут подпадать под уголовную ответственность.
