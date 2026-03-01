Сирены прозвучат в Свердловской области 4 марта





— сообщает «Антитеррор Урал» Тренировки по гражданской обороне проводятся два раза в год. В Свердловской области функционирует более 200 стационарных электросирен и около 150 мобильных громкоговорящих устройств – они обеспечивают покрытие всех населённых пунктов региона,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

4 марта на территории Свердловской области пройдут плановые тренировки по гражданской обороне. Об этом сообщает телеграм-канал «Антитеррор Урал». Во время учений будут задействованы электросирены, уличные громкоговорители, а также системы экстренного оповещения через телевидение.Сигналы сирен и гудков крупных предприятий прозвучат с 10.40 до 10.43. После них на общедоступных телеканалах появится информационное сообщение.Мероприятие для возрастной категории 18+