Сирены прозвучат в Свердловской области 4 марта
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
4 марта на территории Свердловской области пройдут плановые тренировки по гражданской обороне. Об этом сообщает телеграм-канал «Антитеррор Урал». Во время учений будут задействованы электросирены, уличные громкоговорители, а также системы экстренного оповещения через телевидение.
Сигналы сирен и гудков крупных предприятий прозвучат с 10.40 до 10.43. После них на общедоступных телеканалах появится информационное сообщение.
Тренировки по гражданской обороне проводятся два раза в год. В Свердловской области функционирует более 200 стационарных электросирен и около 150 мобильных громкоговорящих устройств – они обеспечивают покрытие всех населённых пунктов региона,Мероприятие для возрастной категории 18+
— сообщает «Антитеррор Урал»
