Умер драматург и основатель «Коляда-театра» Николай Коляда

В Екатеринбурге умер драматург, директор и художественный руководитель «Коляда-театра» Николай Коляда. О его смерти сегодня сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.Ранее издание E1 писало, что 68-летний драматург с 25 февраля находился в реанимации. У него диагностировали пневмонию и ввели в медикаментозную кому. Состояние оценивалось как тяжёлое.Николай Коляда родился 4 декабря 1957 года в селе Пресногорьковка Кустанайской области Казахстана. В 17 лет, после окончания Свердловского театрального училища, он начал работать в театре как артист. С 1980 года занялся литературной деятельностью, а в 1989 году был принят в Союз писателей СССР.В 1994 году Коляда дебютировал как режиссёр, работал в Свердловском государственном академическом театре драмы и московском театре «Современник». В том же году он начал преподавать в Екатеринбургском государственном театральном институте. С 1999 по 2010 год возглавлял журнал «Урал», а с 2003 года сосредоточился на работе в созданном им «Коляда-театре».Коляда был автором более 120 пьес, лауреатом литературных премий и одним из известных театральных деятелей России, совмещавшим работу драматурга, режиссёра, педагога, актёра, сценариста, театрального художника, редактора и издателя. Мероприятие для возрастной категории 18+