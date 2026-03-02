В Нижнем Тагиле организатора новогоднего шоу оштрафовали из-за номера со Снегурочками

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

21 декабря во Дворце детского и юношеского творчества в Нижнем Тагиле прошло новогоднее шоу студии МДТ «Кино Ёлка». Программа позиционировалась как семейная, о чём сообщалось на афишах и в анонсах в социальной сети «ВКонтакте», сообщает объединенная пресс-служба судов Свердловской области.Во время представления был показан танцевальный номер со Снегурочками, который вызвал неоднозначную реакцию зрителей. Часть взрослых посетителей сочла, что формат выступления и сценические костюмы не соответствуют детской аудитории, и указала на отсутствие возрастных ограничений.После проверки прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.17 КоАП РФ, нарушение требований к распространению среди детей информационной продукции, способной причинить вред их здоровью и развитию. Как установил суд, на афишах и входных билетах действительно не было указано возрастное ограничение.Предприниматель признала вину и пояснила, что просматривала костюмы и номера программы, однако номер со Снегурочками не был должным образом проконтролирован. Организатор признана виновной и оштрафована на 7 000 рублей. Мероприятие для возрастной категории 18+