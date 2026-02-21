Поезд Пермь – Екатеринбург отменили после схода 10 вагонов

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поезд №802 «Финист» сообщением Пермь – Екатеринбург отменили после схода вагонов на перегоне Ферма – Бахаревка, об этом сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги.На участке Пермь-2 – Шаля с рельсов сошли 10 вагонов в хвостовой части грузового поезда. Один из вагонов-зерновозов задел локомотив технического электропоезда, который следовал по соседнему пути, в результате чего он также сошел с рельсов. Пострадавших нет, движение на перегоне временно приостановлено.Пассажирам отмененного рейса предложили альтернативный вариант поездки. Те, кто направляется в Екатеринбург, могут сесть на станции Пермь на поезд №2 Москва – Владивосток. Мероприятие для возрастной категории 18+