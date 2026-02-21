Возрастное ограничение 18+
Поезд Пермь – Екатеринбург отменили после схода 10 вагонов
Фото: Уральская транспортная прокуратура
Поезд №802 «Финист» сообщением Пермь – Екатеринбург отменили после схода вагонов на перегоне Ферма – Бахаревка, об этом сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги.
На участке Пермь-2 – Шаля с рельсов сошли 10 вагонов в хвостовой части грузового поезда. Один из вагонов-зерновозов задел локомотив технического электропоезда, который следовал по соседнему пути, в результате чего он также сошел с рельсов. Пострадавших нет, движение на перегоне временно приостановлено.
Пассажирам отмененного рейса предложили альтернативный вариант поездки. Те, кто направляется в Екатеринбург, могут сесть на станции Пермь на поезд №2 Москва – Владивосток. Мероприятие для возрастной категории 18+
На участке Пермь-2 – Шаля с рельсов сошли 10 вагонов в хвостовой части грузового поезда. Один из вагонов-зерновозов задел локомотив технического электропоезда, который следовал по соседнему пути, в результате чего он также сошел с рельсов. Пострадавших нет, движение на перегоне временно приостановлено.
Пассажирам отмененного рейса предложили альтернативный вариант поездки. Те, кто направляется в Екатеринбург, могут сесть на станции Пермь на поезд №2 Москва – Владивосток. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
На трассе Пермь – Екатеринбург ограничили движение после столкновения шести грузовиков и легковушки
21 февраля 2026
21 февраля 2026
Три массовых ДТП произошло 21 февраля в Свердловской области
22 февраля 2026
22 февраля 2026
Почти 10 миллионов пассажиров за три года воспользовались «наземным метро» Екатеринбурга
25 февраля 2026
25 февраля 2026