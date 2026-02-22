Возрастное ограничение 18+

В кировградской школе открыли зал самбо и дзюдо для учеников

19.51 Среда, 25 февраля 2026
Фото: «Выбор сильных»
В школе № 1 Кировграда оборудовали пространство для занятий самбо и дзюдо, теперь эти виды борьбы смогут осваивать ученики на уроках физкультуры. В церемонии открытия приняли участие спортсмены-чемпионы.

Сообщается, что в учебном заведении обучаются 583 школьника, многие из них занимаются спортом. Для занятий детей в «Выборе сильных» приобрели ролл-мат, который можно быстро разложить перед уроком физкультуры и убрать после него.

Региональный координатор проекта «Выбор сильных», депутат ЗакСобрания Свердловской области Алексей Свалов отметил, что открытие новых залов становится возможным благодаря сотрудничеству с Федерацией самбо и Федерацией дзюдо Свердловской области.

«Мы хотим открыть секции во многих городах Свердловской области и, особенно, в маленьких посёлках, чтобы у каждого ребёнка была возможность заниматься борьбой. Кировград – один из тех городов, где активно развивается самбо, очень не хватало борцовского зала в образовательной школе. Мы выбрали самый удобный формат – ролл-маты, которые можно будет за считанные минуты разложить перед уроком физкультуры и так же быстро убрать обратно. По традиции, на открытие залов мы приглашаем наших мировых чемпионов, которые вдохновляют ребят», — сказал Свалов.

Глава Кировградского муниципального округа Александр Оськин уточнил, что новый зал стал уже четвёртым местом для занятий самбо в городе. По его словам, аналогичные пространства планируют оборудовать ещё в двух школах — в посёлках Карпушиха и Левиха после реконструкции зданий.

Директор по персоналу и общим вопросам «Уралэлектромеди» Дмитрий Галенковский сообщил, что школа № 1 с борцовским ковром может стать площадкой, куда будут приезжать заниматься ученики из других учебных заведений округа.

В открытии участвовали титулованные спортсмены – двукратный чемпион мира по самбо Тимур Галлямов, чемпионка мира и Европы Софья Истомина и чемпионка мира Альбина Чоломбитько. После церемонии школьники смогли взять автографы и сделать фотографии с гостями.

Тимур Галлямов отметил, что подобные встречи могут заинтересовать детей борьбой и отвлечь их от гаджетов. Истомина добавила, что личный пример спортсменов способен мотивировать школьников попробовать себя в самбо и дзюдо, а Чоломбитько подчеркнула, что интерес ребят показывает востребованность таких спортивных инициатив.

Александр Федоров © Вечерние ведомости
