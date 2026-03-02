В центре Екатеринбурга приставы арестовали BMW должника во время его обеда





— сообщает пресс-служба ГУФССП по Свердловской области На транспортное средство составлен акт описи и ареста, автомобиль эвакуирован на специализированную автостоянку под ответственное хранение взыскателя. В случае непогашения долга машину передадут на оценку и реализацию. Однако должник выразил желание рассчитаться с задолженностью и сохранить автомобиль, хотя пока оплаты не произвёл,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Судебные приставы Екатеринбурга нашли и арестовали BMW X5 владельца, который не погашал долг в 10,7 миллиона рублей, об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области.Приставы выяснили, что мужчина владеет BMW X5, и объявили автомобиль в розыск. Машину обнаружили припаркованной у ресторана на улице Ленина в центре Екатеринбурга, пока хозяин обедал. Мужчина не был удивлён и добровольно передал ключи приставам.Мероприятие для возрастной категории 18+